Atos : va collaborer avec ABS pour une nouvelle solution

15/10/2019 | 16:41

Les groupes ABS et Atos annoncent ce mardi avoir l'intention de fournir la première solution de cybersécurité de-bout-en-bout du marché combinant technologie de l'information (IT) et technologie opérationnelle (OT), 'afin de réduire les risques cybernétiques dans la chaîne d'approvisionnement globale en énergie marine et offshore'.



'Cette solution prend en charge la mise en oeuvre de la cybersécurité dès les premières étapes de la conception et du développement des actifs, faisant de la gestion des risques informatiques une partie intégrante et cohérente des opérations', indique Atos.



