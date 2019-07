Atos : va participer au projet COSMIC

17/07/2019 | 10:29

Atos annonce ce mercredi sa participation au projet européen COSMIC, qui vise à développer un système d'inspection avancé pour détecter les menaces CBRNE (chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives) dans les conteneurs et ports maritimes.



Ce projet a reçu un financement de 3,5 millions d'euros dans le cadre du programme européen de financement de la recherche, Horizon 2020.



“Le projet COSMIC propose une approche innovante pour la détection des matériaux CBRNE en permettant l'inspection rapide d'un grand nombre de conteneurs et de véhicules dans les ports maritimes et aux frontières - grâce à un système de détection en trois étapes utilisant un nouvel ensemble de capteurs de pointe. L'idée est de créer une solution rapide et fiable, où seuls les conteneurs non suspects seront libérés rapidement après chaque étape, et seuls les conteneurs suspects continueront à passer à l'étape suivante”, explique Atos, qui sera, en tant que leader du groupe de travail 'System Analytics and User', en charge du développement du système.





