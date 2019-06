Challenge « Industrie du Futur » : ArianeGroup, Atos et SKF annoncent les lauréats !

11 juin 2019

ArianeGroup, Atos et SKF ont annoncé les cinq startups lauréates de la deuxième édition du challenge « Industrie du futur » lors de la finale qui s'est déroulée le 6 juin 2019 sur le Campus de l'Espace, à Vernon (27). Ce challenge a vocation à faire émerger de nouvelles solutions technologiques qui permettront d'améliorer la performance et la qualité des services en milieux industriels.

Après avoir assisté aux présentations des 20 startups finalistes, le jury, composé des dirigeants d'ArianeGroup, Atos et SKF, du Campus de l'Espace et des éditions Techniques de l'Ingénieur, a annoncé les 5 lauréats

Grand Prix Industrie 4.0

GreenTropism

Composants logiciels et algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, indépendants des capteurs, pour analyser la composition et la qualité de la matière organique en temps réel, et ainsi piloter des systèmes de contrôle

***

Prix ArianeGroup

Remis parPierre-Guy Amand, Directeur de l'Innovation Directorate d'ArianeGroup

a récompensé

InBolt

Module intelligent, destiné à être placé sur chaque outil de serrage (clés, tournevis), capable de se repérer et de proposer automatiquement les consignes de serrage adaptées

La startup concourrait dans la catégorie « L'usine connectée »

***

Prix Atos

Remis parJean-Marie Simon, Directeur Général d'Atos en France

a récompensé

Mechanica AI

Solution d'exploitation des données industrielles pour améliorer l'efficacité de la production grâce au machine learning et à l'intelligence artificielleLa startup concourrait dans la catégorie « Datascience »

***

Prix SKF

Remis parLuc Graux, Président de SKF en France - Directeur du Développement des Opérations du Groupe SKF

a récompensé

Cevotec

Solution de déposition automatique de fibres de composites en 3D sur des surfaces complexes.

La startup concourrait dans la catégorie « Procédés du futur »

***

Prix Coup de cœur

Remis parYves Valentin, Directeur Général des Editions Techniques de L'ingénieur

et Jérôme Taconnet, Directeur Général du Campus de l'espace,

suivant le vote du public à

Holipresse

Machine modulaire permettant de fondre du plastique et de l'injecter dans des moules afin de fabriquer des objets en petites séries à partir de plastiques broyés (recyclage) ou en granulés.

Lancé en octobre 2018, le challenge « Industrie du Futur » a enregistré plus de 200 participations - et ce bien au-delà des frontières européennes, avec 47 nationalités représentées !

Un succès pour cette deuxième édition du Challenge Industrie du Futur qui s'ouvrait pour la première fois à l'international.

Les startups finalistes ont soumis des projets inédits et innovants qui participent activement à la transformation de l'usine de demain.

Les startups les plus prometteuses ont pu obtenir une dotation financière pouvant aller jusqu'à 6.000 €.

Une finale centrée sur le partage d'expérience

Riche en événements, cette finale a permis à 250 invités, représentant des industriels du Campus de l'Espace ou partenaires d'ArianeGroup, Atos ou SKF, de partager le retour d'expérience d'Energiency, startup lauréate 2017, de visiter le « village startup » ou encore d'assister à la table-ronde sur le thème « De l'industrie du futur aux emplois de demain ».

Une phase de mentorat gagnant-gagnant

Les 20 startups retenues ont travaillé main dans la main avec des mentors, « experts-métiers » issus des entreprises ArianeGroup, Atos et SKF. Des cas d'application concrets, basés sur les solutions des startups, ont été étudiés en collaboration avec les industriels afin de déterminer ensemble comment appliquer ces solutions de rupture à la réalité industrielle de chacun des partenaires. Ces échanges de qualité ont permis de développer des perspectives concrètes d'implémentation des solutions.

Les finalistes, par catégorie :

Cybersécurité :

Awen Collective (GBR) ; Suite logicielle permettant de réduire les coûts des cybermenaces impactant les usines et les infrastructures nationales critiques.

QuantiCor Security (DEU): Solution de cybersécurité pour l'IOT permettant de résister aux attaques de type quantique.

Datascience :

GreenTropism (FRA) : Composants logiciels et algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, indépendants des capteurs, pour analyser la composition et la qualité de la matière organique en temps réel.

Panga (FRA) : Building Network Operating System dédié à la gestion des bâtiments et infrastructures, basé sur une architecture en Edge & Swam Computing.

Mechanica AI (RUS) : Exploitation des données industrielles pour améliorer l'efficacité de la production grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle

Matériaux du futur :

Carbon Waters (FRA): Dépôt de graphène pour améliorer la résistance à la corrosion, la régulation thermique ou encore la conductivité électrique.

NanoPrint (DEU) : Dépôts de couches nanométriques de molécules de matériaux conducteurs détectant et corrigeant les matériaux en surfaces.

SolCold (ISR) : Revêtement de nano matériau régulant naturellement la température sans apport d'énergie.

Procédés du futur :

Cevotec (DEU) : Solution de déposition automatique de fibres de composites en 3D sur des surfaces complexes.

Castor Technologies (ISR): Outil d'aide à la décision pour la conception de pièces réalisées en impression 3D ou en usinages conventionnels.

EMSProto (FRA): Plateforme web associée à une ligne de production pour le chiffrage et le prototypage rapide de cartes électroniques.

SES Imagotag (FRA): Issu du monde du retail, l'affichage numérique sur étiquette est utilisé pour la signalétique dynamique dans l'entrepôt et pour l'information au poste de travail.

L'écologie dans l'industrie :

Holipresse (FRA): Holipresse est une machine modulaire permettant de fondre du plastique et de l'injecter dans des moules grâce à la force manuelle afin de fabriquer des objets en petites séries à partir de plastiques broyés (recyclage) ou en granulés.

ID-NRJ / Otonohm (FRA): Une solution dédiée aux professionnels, qui leur permet de charger et alimenter leurs appareils électriques en intégrant les fonctions de charge et de convertisseur. Cette solution comprend également une batterie s'adaptant à la tension d'entrée ou/et de sortie, voulue plus légère et mobile.

L'humain au centre de l'usine :

Simsoft Industry (FRA): Assistant vocal intelligent dédié à l'industrie, qui met en œuvre des technologies de synthèse et de reconnaissance vocale, de dialogue, d'intelligence artificielle, de rendu graphique 2D et 3D, ainsi que de fouille de données.

KypSafe (FRA): Une solution connectée et intelligente permettant de géolocaliser et prévenir, en temps réel, les techniciens dès qu'ils se trouvent dans une zone de danger potentiel ou non-autorisée.

L'usine connectée :

InBolt (FRA): Module intelligent, destiné à être placé sur chaque outil de serrage (clés, tournevis), capable de se repérer et de proposer automatiquement les consignes de serrage adaptées

WH Monitoring (LVA): Solution permettant de mesurer en 4D et d'interpréter les vibrations pour la maintenance prédictive, le design et l'opérabilité des structures.

CoreTigo (ISR) : Solution de communication sans fil sécurisée entre capteurs, actionneurs et unités de mesure, basée sur le protocole « IO-Link Wireless »

Saagie (FRA): Solution de bout-en-bout qui orchestre des technologies Big Data pour automatiser le déploiement d'applications analytiques et d'intelligence artificielle à grande échelle.

Retrouvez tous les détails du Challenge Industrie du Futur sur : https://www.agorize.com/fr/challenges/industrie-du-futur-2?lang=fr

Suivez l'actualité du concours sur les réseaux sociaux : #industriedufutur, #SmartManufacturing

***

Les partenaires du Challenge Industrie du Futur 2019

Le Campus de l'Espace - Berceau historique de l'industrie spatiale et aéronautique européenne, le campus de l'Espace est devenu sous l'impulsion des élus locaux, un haut lieu de l'innovation technologique. C'est une nouvelle offre d'expertises et de compétences qui s'est mise en place en accueillant plusieurs leaders mondiaux industriels liés à l'aéronautique, au spatial, à la sureté, au numérique ou encore à l'énergie tels ArianeGroup, Safran, SKF, EDF, Google ou Capgemini…Ces acteurs ont été rejoints par une école d'ingénieurs et des organismes de formation attachés aux technologies de pointes. Véritable communauté d'affaires et de vie, portée par des leaders mondiaux, le Campus de l'Espace compte aujourd'hui 300 salariés, 300 étudiants et 250 habitants.

Techniques de l'Ingénieur est la plus importante ressource documentaire en français, avec 12 000 articles scientifiques et techniques en ligne sur techniques-ingenieur.fr

