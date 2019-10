SIX place une partie de ses actions Worldline dans un véhicule financier

Zurich (awp) - SIX Group a conclu une transaction dite "equity collar" de plusieurs années pour une partie des actions Worldline qu'il détient. La transaction concerne 19% des titres Worldline détenues par SIX pour un volume d'environ 500 millions d'euros, a précisé SIX mardi soir.

Le but de l'opération et de garantir une certaine souplesse et la conservation de la participation. Elle n'entraîne aucun changement dans la participation stratégique dans Worldline, a précisé un porte-parole de SIX Group à AWP. Ce genre de transaction constitue un geste habituel pour garantir que la valeur d'une participation se maintient dans une certaine fourchette durant un laps de temps déterminé.

La transaction est intervenue après que le fournisseur français de services informatiques Atos a annoncé la vente d'une participation d'environ 12% dans Worldline. L'opération porte sur un convertible de 5 ans en actions Worldline pour un total d'environ 500 millions d'euros et les actions émises d'une valeur d'environ 230 millions d'euros sont transférées au fonds de pension Atos.

SIX et Atos sont convenus d'une période de lock-up de 120 jours sur le reste des parts dans Worldline.

yr/rp/lk