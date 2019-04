Atos : noue un partenariat avec CloudBees

10/04/2019 | 12:01

Le groupe Atos annonce ce jour la mise en place d'un partenariat avec CloudBees, visant à offrir une solution commune pour aider les entreprises à moderniser leurs pratiques de développement d'applications sur la plateforme Google Cloud Platform.



'Cette nouvelle solution consiste en un service intégré qui facilite la supervision de l'environnement de développement logiciel et fournit une plateforme de livraison du logiciel. Les clients peuvent ainsi gagner en agilité, en évolutivité, et en coûts - afin de construire et d'automatiser des projets de développement', explique Atos.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.