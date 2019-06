Atos : signe un contrat pluriannuel avec National Grid

13/06/2019 | 13:52

Le groupe Atos annonce ce jeudi la signature d'un contrat pluriannuel de 150 millions de dollars avec la multinationale britannique de services publics d'électricité et de gaz National Grid.



Dans le cadre de ce contrat, Atos fournira des services de gestion numérique des postes de travail et d'analyse des données.



'Atos collaborera avec National Grid pour optimiser les performances opérationnelles de l'organisation et mettre en oeuvre de nouvelles solutions de services intelligentes sur le lieu de travail afin de soutenir ses priorités stratégiques', explique le groupe.





