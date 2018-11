AtoS SE : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 27/11/2018 | 08:39 achat En cours

Cours d'entrée : 74.14€ | Objectif : 94.5€ | Stop : 69.8€ | Potentiel : 27.46% Le titre AtoS SE présente une configuration technique intéressante dans une optique à moyen terme. En effet, le support des 71.2 EUR ressort comme une zone pertinente en données hebdomadaires pouvant contenir les vélléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 94.5 €. Graphique ATOS SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 71.2 EUR en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 66.14 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.8 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous la résistance des 98.9 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ATOS SE -38.79% 8 980 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. -23.61% 108 655 ACCENTURE 3.47% 101 113 TATA CONSULTANCY SERVICES 36.75% 97 682 AUTOMATIC DATA PROCESSING 20.22% 63 318 VMWARE, INC. 22.81% 62 908 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -4.28% 39 808 INFOSYS LTD 19.37% 38 097 AMADEUS IT GROUP 5.01% 31 432 DASSAULT SYSTÈMES 16.04% 30 473 NETEASE -34.58% 29 741

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.