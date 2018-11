Atos : entre dans la 'sélection' d'Invest Securities

22/11/2018 | 13:31

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Atos, avec un objectif de cours porté de 103 à 110 euros, et l'intègre dans sa 'sélection', à l'occasion d'un point sur les perspectives du groupe après l'avertissement sur résultats et le fort recul du titre.



'Nous pensons que les problèmes de la division I&DM (infogérance) sont des problèmes d'exécution temporaires et que l'accélération du marché du Cloud hybride aidera le groupe à améliorer ses performances', juge l'analyste.



Il intègre aussi Syntel, dont l'acquisition a été finalisée fin octobre, considérant qu'il s'agit du catalyseur de la transformation de la division B&PS (intégration de systèmes), qui devrait améliorer nettement sa marge d'EBITA de 7,6% en 2017 à 13,6% en 2021.



