ATOS : Barclays reste à Surpondérer

Barclays a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 140 euros sur Atos après l’annonce des résultats semestriels et l’acquisition de Syntel. S’agissant des premiers, le bureau d’études reconnaît qu’ils sont décevants, en particulier la croissance organique. Mais pour lui, cette déception était plus que compensée par l’impact relutif à deux chiffres attendu du rachat de Syntel.Il ajoute que le marché a un avis différent et a fait part de son scepticisme sur le prix élevé payé par Atos pour une société qui rencontre des difficultés au niveau de ses revenus en raison d'un portefeuille de clients très concentré, mais aussi sur les raisons qui ont poussé ses fondateurs à vendre." Nous suspectons que le marché a tiré des leçons de l'indigestion initiale de Capgemini lors de son rachat d'IGATE ", précise l'analyste.