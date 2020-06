Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos SE a annoncé la mise en place de son plan d’actionnariat « Share 2020 » réservé aux salariés. " Cette opération permet de renforcer le lien existant entre le groupe et ses collaborateurs en leur offrant la possibilité d’être plus étroitement associés aux développements et performances futures du groupe ", a expliqué le spécialiste de la transformation numérique des entreprises. La période de souscription s’étend du 3 juin au 19 juin 2020 inclus. Le règlement-livraison des actions est prévu à compter du 31 juillet 2020.Le Directeur général a fixé le prix de souscription des actions le 29 mai 2020 à 48,45 euros.