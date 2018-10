Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos a finalisé l’acquisition de Syntel Inc, société internationale de technologie d’information intégrée et de services de traitement de données, basée dans le Michigan et générant un chiffre d’affaires de 924 millions dollars en 2017 dont 89% en Amérique du nord, 25% de marge opérationnelle, et environ 40% de ses activités dans le digital, l’automatisation et la robotisation.Syntel propose à ses clients des services digitaux à forte valeur ajoutée dans différents secteurs tels que la banque, les services financiers, la santé, la distribution et l'assurance.