ATOS : affiche sa prudence après un troisième trimestre stable

Le chiffre d'affaires d'Atos a atteint au troisième trimestre 2,884 milliards d'euros, en hausse de 1,8% à taux de change constants et retraité d'IFRS 15 et en hausse de 0,1% à périmètre et taux de change constants et retraité d'IFRS 15. Durant le troisième trimestre, le groupe a continué d'accompagner ses importants clients dans leur transformation digitale. Cela a particulièrement bénéficié aux Divisions Business & Platform Solutions, Big Data & Cybersecurity ainsi que Worldline.Le niveau des prises de commandes a atteint 2,482 milliards d'euros, représentant un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 86% en raison de quelques décalages sur le quatrième trimestre où le groupe prévoit un ratio supérieur à 130%.Le carnet de commandes total à fin septembre 2018 s'élève à 22,8 milliards d'euros comparé à 22,2 milliards d'euros à fin décembre 2017, représentant 1,9 année de chiffre d'affaires.Le montant total pondéré des propositions commerciales à fin septembre 2018 a atteint 7,9 milliards d'euros contre 7,3 milliards d'euros à fin décembre 2017, représentant 8 mois de chiffre d'affaires.Anticipant un environnement économique incertain et difficile, le PDG Thierry Breton souhaite être prudent avec une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 1% en 2018 par rapport à un bas de fourchette à 2% précédemment.La marge opérationnelle est attendue dans le bas de la fourchette comprise entre 10,5% et 11% du chiffre d'affaires.Le flux de trésorerie disponible devrait enfin représenter de l'ordre de 60% de la marge opérationnelle.