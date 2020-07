ATOS : crée un Centre d'excellence dans le domaine des sciences de la vie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos, en accord avec le Wellcome Genome Campus au Royaume-Uni, a annoncé création de son centre d'excellence mondial pour l’informatique haute performance (HPC), l’intelligence artificielle (IA), le quantique et les sciences de la vie, afin de permettre aux organisations présentes sur le campus et aux instituts de génomique et de données biologiques du monde entier d'accéder aux technologies les plus avancées.Ce centre complétera les installations de calcul dont dispose déjà le Campus avec les produits, services et expertise d'Atos en matière de calcul quantique, de calcul haute performance et d'IA. Les experts d'Atos collaboreront directement avec les chercheurs en génomique et en données biologiques pour accélérer le processus de découverte et d'innovation dans le domaine des sciences de la vie.Le centre fonctionne déjà à distance et apporte un soutien aux chercheurs du monde entier qui étudient de nombreux aspects du Covid-19, comme la caractérisation de la structure du SRAS-CoV-2 pour mieux comprendre ses mécanismes d'infection ou la modélisation de la propagation de la maladie à l'aide de méthodes mathématiques.