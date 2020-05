ATOS : l'assemblée générale annuelle se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos a annoncé que dans le contexte crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, et afin de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs et des actionnaires, le Conseil d’Administration d’Atos SE, réuni le 22 mai 2020, a décidé de tenir l’Assemblée Générale Annuelle de la Société du 16 juin 2020 à huis clos.La société ajoute que conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement afin de freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19, et en particulier l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative à la tenue des assemblées générales, l'Assemblée Générale Annuelle se tiendra exceptionnellement hors la présence physique des actionnaires au siège social, le mardi 16 juin 2020 à 14h.