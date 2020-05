ATOS : livre un simulateur quantique en Finlande

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos, spécialiste de la transformation digitale, annonce avoir livré sa plateforme Atos Quantum Learning Machine, un simulateur quantique, au Centre de technologie de l'information pour la science - CSC finlandais. Baptisée Kvasi, l’Atos QLM offrira à la communauté de chercheurs et scientifiques finlandaise l’opportunité de simuler jusqu’à 30 qubits et ainsi de se préparer à relever les défis de l’ère quantique.Il s'agit d'une nouvelle étape dans le partenariat entre Atos et le CSC, initié en 2018 avec la signature d'un contrat pour la livraison d'un supercalculateur basé sur l'architecture d'Atos.En s'équipant de l'Atos QLM, CSC va rapprocher les mondes académique et industriel ; les utilisateurs pourront acquérir de nouvelles compétences et développer leur expertise dans le domaine de l'informatique quantique. L'Atos QLM permet d'étudier de manière approfondie les mises en application de la théorique quantique et ainsi, de mener à la création de nouvelles technologies ou solutions adressant un large éventail de problématiques.