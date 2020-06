Données financières EUR USD CA 2020 11 309 M 12 707 M - Résultat net 2020 422 M 474 M - Tréso. nette 2020 107 M 120 M - PER 2020 17,8x Rendement 2020 1,82% Capitalisation 7 573 M 8 510 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,66x Nbr Employés 108 317 Flottant 86,1% Graphique ATOS SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ATOS SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 77,44 € Dernier Cours de Cloture 69,52 € Ecart / Objectif Haut 52,5% Ecart / Objectif Moyen 11,4% Ecart / Objectif Bas -3,62% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Élie Girard Chief Executive Officer Bertrand Marc Andrew Meunier Non-Executive Chairman Eric Grall Chief Operating Officer & Head-Manufacturing Uwe Stelter Chief Financial Officer Sophie Proust Group Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ATOS SE -6.46% 8 510 ACCENTURE -4.26% 128 418 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -9.05% 108 243 TATA CONSULTANCY SERVICES -5.65% 100 642 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -13.78% 63 181 VMWARE, INC. -10.50% 56 928