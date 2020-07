ATOS : partenariat avec TOTAL pour combattre le changement climatique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos annonce un partenariat pluriannuel avec le Groupe Total, afin d’imaginer des solutions efficaces pour faire progresser l’efficacité énergétique et construire le monde décarboné de demain, à l’aide des technologies quantiques. Le but de ce partenariat, qui s’appuie sur le Centre d’Excellence en Programmation Parallèle (CEPP) d’Atos et son programme de R&D quantique, est d’utiliser les calculs quantiques pour identifier de nouveaux matériaux et molécules qui accéléreront la transition vers une société neutre en carbone.Cette annonce fait suite à l'acquisition par Total en 2019 du simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde : Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM). Atos et Total utilisent l'Atos QLM pour tester et accélérer des algorithmes quantiques existants ou en développer de nouveaux, en vue de faire des découvertes majeures, notamment en matière de captage de CO2 et de stockage d'énergie. Le travail des équipes d'Atos et Total se concentre notamment sur la simulation de molécules complexes plus grosses que celles actuellement étudiées avec les technologies de calcul haute performance (HPC), afin de découvrir des adsorbants plus économiques et efficaces.Dans le cadre de ce partenariat, l'équipe d'experts Atos aide Total à obtenir des résultats optimaux en fournissant un support technique sur l'Atos QLM et en participant à l'ajustement des algorithmes quantiques explorés.