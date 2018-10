ATOS : tombe au plus bas depuis juillet 2016 après son avertissement sur sa croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse de l’indice CAC 40, Atos flanche de 18,13% à 73,82 euros. Fragilisé depuis fin juillet par une croissance organique décevante au premier semestre et par les "arrangements financiers" dénoncés par Credit Suisse lui permettant de doper son free cash flow, le spécialiste de la transformation digitale des entreprises subit un nouveau coup de grisou en Bourse après son avertissement sur sa croissance.Atos anticipe désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 1% en 2018 contre une précédente fourchette de 2% à 3%.Le PDG Thierry Breton a justifié cette prévision par son anticipation d'un environnement économique " incertain et difficile ", mais aussi par la performance décevante au troisième trimestre de son activité d'infogérance (Infrastructure & Data Management) en Amérique du Nord et en Allemagne. Un coup dur car il s'agit de sa plus importante division.Sur les 9 premiers mois de l'exercice, la croissance interne du groupe était déjà inférieure aux ambitions du groupe : 1,2%.Au seul troisième trimestre, les revenus ont atteint 2,884 milliards d'euros, en hausse de 0,1% à périmètre et taux de change constants alors que le marché visait 1,9% !Conséquence de cette croissance plus faible que prévu, la marge opérationnelle est attendue dans le bas de la fourchette comprise entre 10,5% et 11% du chiffre d'affaires. Le consensus s'élève à 10,7%.Le flux de trésorerie disponible devrait enfin représenter de l'ordre de 60% de la marge opérationnelle, comme prévu auparavant.