AtoS : A suivre aujourd'hui

Atos (-13,18% à 93,50 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40, la semaine dernière. Le spécialiste des services numériques a pourtant fait part de son désaccord sur l’approche de Credit Suisse dans une note publiée mardi et aboutissant à l’abaissement de son opinion de Neutre à Sous-performance. Ce dernier expliquait alors que les "arrangements financiers" représentaient la majorité de la récente amélioration du cash flow. Le titre avait chuté alors de plus de 10%.Atos a précisé que ces arrangements sont en place depuis des années et "ont pour objectif de gérer le fonds de roulement en compensant les conditions de facturation et de paiement plus favorables accordées à certains clients". "Par conséquent, regarder les seuls accords financiers sur grands comptes clients sans prendre en considération des conditions de facturation et de paiement plus favorables accordées à certains clients n'a aucun sens", a poursuivi la société.Atos rappelait enfin que ces accords financiers ont fait l'objet d'une communication dans ses rapports semestriels et annuels.