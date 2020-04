AtoS : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires d’Atos s’est établi à 2, 834 milliards d’euros au premier trimestre 2020, en baisse de -0,8% en organique. « Dans le contexte de la crise du Covid-19 et des mesures de restrictions et de confinement mise en place en mars dans la plupart des pays où le groupe est implanté, le chiffre d’affaires n’a que légèrement diminué grâce à la résilience de son profil d’activité axé principalement sur des contrats pluriannuels combiné à une solide activité en Big Data & Cybersecurity (BDS) », explique l’entreprise de services du numérique.De plus, Atos dit avoir accru son dynamisme commercial avec des prises de commandes à 2 908 millions d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 103%, en hausse significative par rapport à l'année dernière à 86%.Face à la crise du Covid-19, le groupe a lancé un programme représentant un montant total de 400 millions d'euros d'économies sur 2020. Atos a également pris la décision exceptionnelle de ne pas proposer la distribution de dividende de 1,40 euro par action à l'Assemblée générale des actionnaires.Enfin, Atos a mis à jour ses trois objectifs pour l'année 2020, basés sur le scénario macroéconomique actuel d'une reprise progressive au deuxième semestre 2020 et en 2021.Le groupe vise ainsi une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et -4% (par rapport à environ +2% pré Covid-19), un taux de marge opérationnelle de 9 % à 9,5 % du chiffre d'affaires (par rapport à une augmentation de +20 à +40 points de base par rapport à 2019 (10,3% publié) pre Covid-19) et un flux de trésorerie disponible compris entre 0,5 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros (par rapport à environ 0,7 milliard d'euros pré Covid-19).En parallèle, Atos a suspendu ses cibles pour 2021, qui avaient été établies dans le cadre de son plan à 3 ans présenté lors de la Journée Investisseurs du 30 janvier 2019. Le groupe présentera sa vision ainsi que ses objectifs à moyen terme lors de sa Journée Analystes 2020 dont la date sera déterminée ultérieurement." Le groupe est solidement positionné pour naviguer à travers cette crise grâce à des relations profondes de longue date avec ses clients dans tous les secteurs, des activités résilientes et un bilan solide qui offre une forte flexibilité financière ", a commenté Elie Girard, le directeur général d'Atos.