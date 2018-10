AtoS : Airbus et Atos remportent un important contrat de cybersécurité pour la protection des institutions européennes

Chef de fil du consortium, Airbus s'est vu attribuer avec Atos comme second maître d'oeuvre un contrat-cadre de six ans

Les principaux services et agences des institutions de l'UE bénéficieront de technologies cybernétiques de pointe

Munich, Paris, 8 Octobre 2018 - Airbus Defence and Space a été sélectionné, par l'intermédiaire de son entité Airbus CyberSecurity et en partenariat avec Atos comme second maître d'oeuvre, par le Conseil de l'Union européenne pour la fourniture d'expertise, de produits, de services et de solutions de cybersécurité destinés à protéger les systèmes informatiques de 17 institutions, services et agences européennes.

Ce contrat-cadre hisse le consortium dirigé par Airbus Defence and Space au rang de fournisseur privilégié de solutions de cybersécurité des principales institutions européennes pour au moins six ans. Les institutions européennes seront en mesure de mettre en oeuvre pour l'ensemble des 17 entités une solution de cyberprotection coordonnée et modernisée, comprenant un système de surveillance hautement automatisé, un système d'alerte, de détection et de réaction, des formations et des études visant à élaborer une feuille de route permettant de lutter contre les futures cybermenaces.

« Il s'agit pour nous d'un accord historique dans le domaine de la cybersécurité. La décision de l'UE d'attribuer à Airbus CyberSecurité un contrat de cyberprotection d'une telle importance est une marque de confiance notable dans nos capacités et notre savoir-faire. À l'ère de la digitalisation, la cybersécurité est une source de préoccupation croissante pour de nombreuses institutions », a déclaré Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space.

Pierre Barnabé, Directeur des opérations Big Data & Sécurité d'Atos, a ajouté : « Il s'agit d'une avancée décisive pour notre partenariat stratégique avec Airbus Defence and Space, qui a pour but de protéger des organisations aussi importantes, tout en soutenant l'Europe dans l'élaboration d'une stratégie européenne de cyberdéfense. »

Les experts du consortium fourniront aux autorités européennes des analyses sur site des menaces et des mesures de réaction aux attaques, ce qui leur permettra de lutter efficacement et rapidement contre ces risques. Le consortium sera en outre chargé de sensibiliser les employés de toutes les institutions européennes aux cybermenaces et de leur fournir des formations à la cybersécurité.

