AtoS : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la clôture - Lundi 13 août 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+1,01% à 98,48 euros)Atos (-13,18% à 93,50 euros) avait affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40, la semaine dernière. Il tâche de se rattraper aujourd'hui. La semaine passée, le spécialiste des services numériques avait fait part de son désaccord sur l'approche de Credit Suisse dans une note publiée mardi et aboutissant à l'abaissement de son opinion de Neutre à Sous-performance. Ce dernier expliquait alors que les "arrangements financiers" représentaient la majorité de la récente amélioration du cash flow. Le titre avait chuté alors de plus de 10%.