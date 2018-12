AtoS : La Commission Européenne choisit Atos pour deux projets majeurs du programme Quantum Flagship

Paris, 4 décembre 2018 - À l'occasion du Conseil Scientifique du programme Atos Quantum qui s'est réuni aujourd'hui au siège d'Atos pour la 5ème fois, les membres - physiciens et de mathématiciens de rang mondial - ont passé en revue les dernières avancées technologiques et commerciales du plan de développement d'informatique quantique lancé par Atos. Ainsi, deux projets de recherche et développement sélectionnés pour le programme "Quantum Flagship" - une initiative européenne financée à hauteur d'un milliard d'euros pour développer les technologies quantiques - étaient à l'ordre du jour et confirment le leadership européen d'Atos en informatique quantique.

Dans le cadre de l'initiative "Quantum Flagship", faisant partie du programme européen H2020, Atos apportera son expertise dans deux domaines d'étude clés de la recherche quantique : l'informatique quantique et la simulation quantique.

Le projet AQTION ( Advanced Quantum computing with Trapped IONs ) - dont l'objectif est de réaliser un ordinateur quantique à ions piégés entièrement automatisé pour résoudre des problèmes scientifiques et commerciaux majeurs en faisant appel à des capacités excédant celles des ordinateurs classiques. Atos apportera au projet l'Atos Quantum Learning Machine, le simulateur d'algorithme quantique le plus puissant au monde, et travaillera sur la recherche de nouvelles applications industrielles des technologies quantiques. Ce projet mené par l'Université d'Innsbruck (Autriche) en consortium avec d'autres grands acteurs du monde de la recherche et de l'industrie, souligne l'engagement d'Atos de développer un véritable accélérateur quantique de 50 qubits d'ici 5 ans.



Le projet PASQuanS (Programmable Atomic Atomic Large-Scale Quantum Simulation) dont l'objectif est de créer des plateformes de simulation quantique d'atomes neutres et d'ions jusqu'à 500 atomes, pouvant aller bien au-delà de la portée du calcul classique. Dans le cadre de ce projet, mené par l'Institut Max Planck de Munich et l'Institut d'Optique Graduate School, Atos est en charge de la partie applicative avec des partenaires industriels européens clés comme Total, Bosch, Airbus, EdF et Siemens.

A l'issue de la réunion du Conseil Scientifique d'Atos Quantum, Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos, a déclaré :

"La sélection de deux de nos projets pour le programme quantique "Quantum Flagship" lancé par l'Union Européenne est une très belle réussite et conforte le leadership d'Atos dans l'informatique quantique. Nos équipes de chercheurs - appuyées par un Conseil Scientifique de renommée mondiale - ont développé le simulateur quantique le plus performant du marché, qui est désormais adopté par les universités et centres les plus prestigieux au monde. Grâce à notre laboratoire mondial de R&D dédié à l'informatique quantique, nous poursuivons nos efforts pour faire d'Atos et de l'Europe les leaders de cette technologie qui s'annonce d'ores et déjà majeure."

L'informatique quantique devrait permettre, dans les années à venir, de faire face à l'explosion des données qu'entraînent le Big Data et l'Internet des Objets. Par des capacités d'accélération de calcul ciblées et inédites, elle devrait également favoriser des avancées dans le deep learning, l'algorithmique et l'intelligence artificielle dans des domaines aussi variés que la pharmaceutique ou les nouveaux matériaux. Pour progresser sur ces sujets, Atos entend également mettre en place plusieurs partenariats avec des centres de recherche et des universités à travers le monde.

