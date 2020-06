AtoS : La valeur du jour à Paris - ATOS axe sa stratégie sur le numérique, le cloud, la sécurité numérique et la décarbonation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'action Atos (-1,20% à 74,40 euros) surperforme un indice CAC 40 où toutes les valeurs sont dans le rouge. En première lecture, les investisseurs apprécient la stratégie et les objectifs à moyen terme dévoilés ce matin par le spécialiste de la transformation numérique, qui tient aujourd’hui une journée analystes. « L’ambition d’Atos est de devenir le leader du Numérique Sécurisé et Décarboné » a déclaré son Directeur général, Elie Girard.Atos affiche comme ambition est d'atteindre à moyen terme, sans donner de date précise, une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre 5 % à 7 %. Le taux de marge opérationnelle est attendu entre 11 à 12 % du chiffre d'affaires.Le précédent plan dévoilé en janvier 2019 a été suspendu fin avril en raison du Covid-19. Le groupe visait une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 3% et un taux de marge opérationnelle situé entre 11% et 11,5% en 2021Atos a sélectionné 7 axes sur lequel il veut se positionner : le Full-Stack Cloud (approche holistique du Cloud, qui devrait représenter 29% des revenus contre 25% actuellement), les Applications critiques, les Plateformes numériques (partage des données des entreprises, l'Expérience client, l'Expérience des salariés, Sécurité numérique (cybersécurité, systèmes critiques…) et Décarbonation. Dans ce dernier domaine, Atos prévoit de générer plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme." Reste à savoir si le nombre d'axes n'est pas un peu élevé pour que le groupe parvienne à les développer de manière aboutie " a commenté Invest Securities. Elle, lui, apparait en première lecture comme une stratégie de montée en gamme s'appuyant sur les forces d'Atos, notamment dans le Cloud et la cybersécurité." En conséquence de cette stratégie, le Numérique, le Cloud, la Sécurité Numérique et la Décarbonation devraient représenter 65% du chiffre d'affaires du groupe à moyen terme par rapport à 40% aujourd'hui, traduisant une évolution majeure de son offre " a déclaré Elie Girard.Concernant le flux de trésorerie disponible, Atos table sur un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60 %. Une fois versé le dividende, pour lequel un taux de distribution de 25% à 30% a été maintenu, le flux de trésorerie disponible restant servira principalement à autofinancer les acquisitions." Les acquisitions ciblées de sociétés spécialisées dans le numérique ou expertes en Cybersécurité viendront renforcer les offres et le profil de croissance d'Atos " a expliqué le Directeur général, Elie Girard. Elles devraient représenter environ 2% des 5% à 7% de l'objectif de croissance du groupe.Traduisant ses paroles en actes, le groupe a dévoilé ce matin deux opérations de croissance externe : Paladion dans la cybersécurité et Alia, société de conseil numérique spécialisée dans la transformation de S/4 HANA (SAP) pour le secteur de l'énergie.Compte tenu de l'absence d'endettement net, le groupe informatique français précise qu'il pourrait procéder à " des acquisitions plus importantes et transformantes ". " Cette politique de financement et d'acquisitions continuera de s'effectuer avec une discipline financière stricte ", a souligné Atos.