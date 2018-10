AtoS : La valeur du jour à Paris - ATOS dévisse de plus de 20% en raison de la mauvaise nouvelle de trop sur la croissance organique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Un des points faibles historiques d’Atos est revenu le hanter pour la deuxième publication consécutive : la faiblesse de sa croissance organique. Déjà décevante au premier semestre, elle s’est encore dégradée au troisième trimestre, poussant le spécialiste de la transformation digitale des entreprises à abaisser ses objectifs 2018. Résultat, Atos flanche de 22,20% à 70,20 euros, retrouvant ses niveaux de juillet 2016. L’ampleur de la baisse s’explique par une confiance vis-à-vis d’Atos qui s’est érodée en août.Credit Suisse avait alors dénoncé les "arrangements financiers" lui permettant de doper son free cash flow.Atos anticipe désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 1% en 2018 contre une précédente fourchette de 2% à 3%. Cette nouvelle prévision comprend le spécialiste des services digitaux Syntel, dont l'acquisition a été annoncée fin juillet, pour les deux derniers mois de l'année.Le PDG Thierry Breton a justifié cette prévision par son anticipation d'un environnement économique " incertain et difficile ", mais aussi par la performance décevante au troisième trimestre de son activité d'infogérance (Infrastructure & Data Management) en Amérique du Nord et en Allemagne. La plus importante division du groupe a connu des problèmes d'exécution commerciale.En conséquence, la croissance organique sur 9 mois est ressortie à 1,2% en raison d'une expansion de seulement 0,1% à 2,884 milliards d'euros au troisième trimestre. Le marché visait 1,9% !Pour UBS, l'évolution de l'activité en Allemagne, qui est passé de 4,3% au deuxième trimestre à -4,9% au troisième trimestre devrait faire l'objet d'un examen particulier de la part des investisseurs.Cette croissance plus faible que prévu va avoir un impact sur la marge opérationnelle. Cette dernière est attendue dans le bas de la fourchette comprise entre 10,5% et 11% du chiffre d'affaires alors que le consensus s'élève à 10,7%. Elle intègre aussi Syntel sur deux mois. UBS souligne que cette opération a un impact positif de 10 à 20 points de base. Sur l'ancien périmètre, la réduction de l'objectif de marge aurait donc été encore plus importante.En revanche, Atos prévoit toujours un flux de trésorerie disponible représentant de l'ordre de 60% de la marge opérationnelle.Par ailleurs, les objectifs 2019 mis à jour pour prendre l'acquisition de Syntel sont mitigés. Il vise bien un marge opérationnelle comprise entre11,5% à 12% du chiffre d'affaires contre 11,5% au préalable, mais est en revanche plus pessimiste sur sa croissance interne. Elle est anticipée dans bas de la fourchette prévue de +2% à +3%.Enfin, Atos présentera en début d'année prochaine son nouveau plan à 3 ans couvrant les années 2019, 2020 et 2021.