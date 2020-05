AtoS : QLM, le simulateur quantique d', fait son entrée au Japon

Paris, le 13 mai 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce avoir vendu sa plateforme Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde , au Japon. Réalisée via son distributeur dans la zone Asie-Pacifique, Intelligent Wave Inc. (IWI), cette vente est une première dans le pays.

Le Japon a fait de l'informatique quantique l’une de ses priorités stratégiques. En 2017 , le pays a lancé un programme de recherche dédié, qui doit s'étendre sur 10 ans et pour lequel 30 milliards de yen (approx. 258 millions d’euros) ont été investis. Plus récemment, le gouvernement a présenté son programme de R&D Moonshot , qui bénéficie de 100 milliards de yen (approx. 860 millions d’euros) d'investissement et prévoit la création d'un ordinateur quantique universel, tolérant aux pannes, afin de révolutionner l'économie, l'industrie et la sécurité d'ici 2050.

Associant une machine ultra compacte et puissante à un langage de programmation universel, la plateforme de simulation et de développement logiciel quantique Atos QLM permet aux chercheurs et ingénieurs de développer et tester des algorithmes quantiques. Elle simule les lois de la physique, qui sont au cœur même de l'informatique quantique, pour calculer l'exécution exacte d'un programme quantique avec une précision à la double décimale.

« La première vente d'Atos QLM au Japon est le résultat de notre solide partenariat avec Intelligent Wave Inc. La recherche quantique requiert une vision à long terme et le Japon l'a bien compris. Le gouvernement encourage l'innovation à tous les niveaux afin d'assurer le succès de ses programmes d'investissements dans le domaine et nous sommes fiers de pouvoir les accompagner », explique Nourdine Bihmane, Directeur Marchés de Croissance et Division Public & Regional chez Atos. « Grâce à ses capacités de simulation supérieures, l'Atos Quantum Learning Machine accélère l'innovation en permettant aux entreprises de tester et développer des processus quantiques. »

En utilisant l’Atos QLM, les entreprises sont en mesure de préparer des algorithmes adaptés à leurs propres cas d’usage et de les adapter aux quantiques existantes et futures. De leur côté, les organismes de recherche et d'enseignement peuvent s’appuyer sur cet outil pour former leurs équipes à la programmation quantique et promouvoir la recherche avancée sur ces sujets.

L’Atos QLM simule le comportement des ordinateurs quantiques, rendant possible le développement d'algorithmes quantiques sans recours à des équipements dédiés. Atos QLM est agnostique vis-à-vis du matériel ; les algorithmes développés sont exécutables sur n'importe quel ordinateur quantique, quel que soit le constructeur.

L’Atos QLM a été lancée en 2017 et soutient des programmes de recherche ambitieux dans de multiples secteurs. Sa base d'utilisateurs ne cesse de croître partout dans le monde, y compris en Autriche , Finlande, France , Allemagne , Inde, Italie, Pays-Bas, Sénégal, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis .

Atos Quantum , le programme d'Atos pour anticiper le développement de l'informatique quantique, a été lancé en novembre 2016. Cette initiative a permis à Atos d'être le premier acteur à modéliser avec succès le « bruit quantique » avec l’Atos QLM.

Pour en savoir plus sur Atos Quantum Learning Machine : https://atos.net/fr/solutions/quantum-learning-machine

