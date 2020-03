AtoS : - Remboursement anticipé de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros émis en 2015

Bezons, le 4 mars 2020

Remboursement anticipé de l’emprunt obligataire de 600 millions d’euros émis en 2015

(FR0012830685)

La société Atos SE a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations 2,375%, échéance 2 juillet 2020, émises le 2 juillet 2015 restant en circulation (code ISIN FR0012830685 - les « Obligations »), conformément à l’article 6(4)(a) (Redemption at the Option of the Issuer / Pre-Maturity Call Option) des termes et conditions des Obligations figurant dans le prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n° 15-319 en date du 29 juin 2015.

Le remboursement anticipé sera effectué le 2 avril 2020 au pair, soit 100 000 euros, majoré du coupon couru depuis la dernière échéance de paiement d’intérêts (incluse) jusqu’à la date du remboursement anticipé (exclue).

Le prestataire habilité chargé du service financier des Obligations est BNP Paribas Securities Services – Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93500 Pantin – France.

Cet avis est également diffusé via Euroclear France.

Contacts

Relations Investisseurs : Gilles Arditti +33 6 11 69 81 74

gilles.arditti@atos.net

Médias : Sylvie Raybaud +33 6 95 91 96 71

sylvie.raybaud@atos.net

Avertissement

Cet avis ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou dans tout pays dans lequel un tel remboursement pourrait être illégal ou soumis à des restrictions ou encore à des personnes résidant dans un tel pays.

