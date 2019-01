AtoS : accélère l'analyse du génome en Espagne

Le supercalculateur d'Atos permet au centre espagnol d'analyse génomique (CNAG-CRG) d'accélérer ses recherches

Paris, 17 janvier 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce que le Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG - Centre national espagnol d'analyse génomique), situé à Barcelone, a choisi un supercalculateur Atos pour ses travaux de séquençage et d'analyse ADN à grande échelle. Afin de supporter les capacités de calcul et processus complexes requis pour ses analyses, le CNAG a travaillé avec Atos à la conception d'une plateforme d'analyse sur mesure. Celle-ci permet d'accélérer la recherche et de générer de nouveaux résultats grâce à un système de supercalcul dix fois plus rapide que le précédent.

Le supercalculateur d'Atos renforce la capacité de supercalcul du CNAG-CRG, et contribue ainsi à le positionner comme l'un des premiers centres européens et l'une des principales institutions mondiales de recherche génomique au monde. Le CNAG-CRG est désormais en mesure de proposer des analyses génomiques plus approfondies et plus exhaustives aux organismes de santé et groupes de recherche.

Le centre travaille sur des projets de séquençage à grande échelle, dans différents domaines tels que la génétique oncologique, les maladies rares, les interactions entre les agents pathogènes et leurs hôtes, la préservation des espèces en voie de disparition, les études évolutives, ou encore l'optimisation des espèces utiles à des fins agricoles. Le centre examine plus de 60 000 millions de bases génomiques par jour et a besoin de capacités d'analyse rapides et précises pour traiter efficacement ce volume considérable de données.

« Nous sommes ravis de voir notre technologie et notre expertise déployées dans un domaine scientifique critique, ainsi que de contribuer à une analyse génomique plus complexe, qui améliorera de manière significative l'état de santé et la qualité de vie de la population » déclare Pierre Barnabé, Directeur Général des activités Big Data et Sécurité chez Atos.

« Atos nous a aidés à mettre en place une plateforme de calcul fiable qui nous permet de réaliser des analyses de données approfondies sur les séquences génomiques, et qui complète parfaitement notre plateforme de séquençage » ajoute Ivo Gut, Directeur du CNAG-CRG.

