AtoS : accompagne la transformation digitale du leader américain de l'assurance CNA Financial Corporation

Atos fournira un modèle de services innovant pour accélérer l'adoption du Cloud et conduire la transformation digitale en mode agile

Paris (France) et Irving, Texas (États-Unis), le 30 juillet 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, et CNA Financial Corporation, huitième plus grand assureur commercial des États-Unis, annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord pluriannuel selon lequel Atos prendra en charge les infrastructures informatiques de CNA et accompagnera sa transformation digitale via une migration vers le Cloud hybride orchestré et le développement rapide de nouveaux services.

Atos et CNA se sont associés afin de créer un modèle de service leader du secteur, dans lequel Atos prend pleinement en charge la modernisation de l'environnement existant, livrée principalement « en tant que service » (as-a-service).

Atos se concentrera sur des services modernes, modulaires et flexibles qui améliorent la performance opérationnelle de l'infrastructure et l'expérience collaborative des utilisateurs finaux de CNA. Cela comprend notamment :

legacy ) vers la plateforme de Cloud hybride orchestré d'Atos,

La migration des applications traditionnelles () vers la plateforme de Cloud hybride orchestré d'Atos, Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud platform, qui répartit les charges de travail vers les ressources Cloud appropriées, offrant une sécurité et une stabilité accrues, ainsi que des économies immédiates.

Le transfert du système informatique central ( legacy mainframe ) vers un modèle basé sur la consommation, s'appuyant sur le savoir-faire et les ressources uniques d'Atos, avec une feuille de route migrant l'ensemble des applications les unes après les autres vers la nouvelle plateforme de CNA.



Le déploiement d'un environnement de travail connecté (digital workplace), comprenant des « terminaux en tant que services » (device-as-a-service), qui gère le cycle de vie de tous les terminaux de l'entreprise de manière holistique en privilégiant le Cloud, afin d'accompagner les nouvelles générations d'utilisateurs sur tous leurs canaux privilégiés.

"En s'associant à un leader mondial de la transformation digitale fort d'une riche expérience du secteur des services financiers, CNA va innover de manière continue pour de nombreuses années à venir » confie J. Merten, vice-président exécutif de CNA, en charge de la Technologie & des Opérations. « Atos va permettre à CNA d'accélérer sa transformation digitale et de se doter d'une architecture informatique moderne ancrée dans le Cloud, moins complexe et plus efficace pour les employés, assurés, agents et courtiers. »

« À l'écoute de notre client, nous avons bâti un partenariat disruptif et un modèle de service lié aux résultats commerciaux de CNA » explique Chad Harris, président par intérim d'Atos en Amérique du Nord. « En partageant la réussite du client via un modèle lié aux résultats, nous créons un changement de paradigme dans la manière de répondre aux besoins des clients de manière efficace et rentable, renforçant ainsi l'engagement lié au partenariat. »

Atos compte parmi ses clients les plus grandes entreprises de services financiers au monde, à l'image de six des dix plus grands assureurs mondiaux ou encore douze des vingt premières banques internationales. Pour plus d'informations sur les capacités de transformation digitale d'Atos sur le marché de l'assurance, rendez-vous sur https://atos.net/en/industries/insurance

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR

Contact presse:

Sylvie Raybaud | sylvie.raybaud@atos.net | +33 6 95 91 96 71 | @Sylvie_Raybaud





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ATOS via Globenewswire