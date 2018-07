AtoS : annonce le projet d'acquisition de Syntel

L'acquisition de Syntel permettra à Atos :

D'accroître son chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars, avec une marge opérationnelle d'environ 24%

De renforcer à l'échelle mondiale son portefeuille d'offres et d'activités dans le digital

D'accélérer de manière significative le développement d'Atos en Amérique du Nord

Une relution à deux chiffres du BNPA attendue dès 2019

Bezons, le 22 juillet, 2018

Ce rapprochement stratégique d'envergure permettra à Atos d'acquérir un portefeuille d'activités et de clients complémentaires au sien, tout en diversifiant son exposition géographique grâce à l'intégration de 23 000 nouveaux professionnels hautement qualifiés dans le digital.

Atos et Syntel ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif de fusion par lequel Atos fera l'acquisition de Syntel pour 3,4 milliards de dollars, soit 41,0 dollars par action, entièrement payable en numéraire. Ce prix représente une prime d'environ 14% sur l'action Syntel par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de Bourse

Syntel apporte des solutions dans le digital reconnues par les principaux analystes industriels comme étant parmi les plus avancées dans les domaines du Cloud, des réseaux sociaux, du mobile, de l'analyse de données, de l'internet des objets, et de l'automatisation. Ces solutions dont Syntel détient la propriété intellectuelle, représentent environ 40% de son chiffre d'affaires

Syntel viendra renforcer de manière significative au niveau mondial la Division Business & Platform Solutions du Groupe avec sa plateforme de production de premier plan qui génère une profitabilité opérationnelle parmi les plus élevées du secteur

La transaction permettra à Atos de proposer une offre complète de services aux clients nord-américains. Elle vient également fortement renforcer les marchés Banque, Finance, et Assurance

La combinaison des deux groupes devrait générer environ 120 millions de dollars de synergies de coûts par an à horizon fin 2021, résultant d'économies sur les achats, l'immobilier, les fonctions supports et l'alignement des principaux indicateurs clés de la Division Business & Platform Solutions

La forte complémentarité entre les deux sociétés crée de multiples opportunités de synergies commerciales sur les bases de clients européens et américains des deux sociétés, dont le montant total attendu est d'environ 250 millions de dollars d'ici fin 2021

L'opération a reçu un total soutien du management de Syntel. M. Rakesh Khanna, Directeur Général de Syntel deviendra membre du Comité Exécutif d'Atos

Atos anticipe une relution à deux chiffres du Bénéfice Net Par Action (BNPA) du Groupe dès 2019

La réalisation de l'opération est prévue avant la fin de l'année. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les Conseils d'Administration des deux sociétés. Les actionnaires de Syntel comprenant les fondateurs et représentant un total de 51% des actions en circulation ont signé un engagement de vote en faveur de la réalisation de l'opération.

Atos (EURONEXT PARIS:ATO), leader mondial de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec Syntel (NASDAQ:SYNT), société internationale de technologie d'information intégrée et de services de traitement de données, en vue de l'acquisition par Atos de Syntel pour un montant de 3,4 milliards de dollars ou 41,0 dollars par action.

Cette offre représente une prime sur l'action Syntel d'environ 14% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de Bourse. La transaction est structurée sous la forme d'une fusion de droit américain (« One-step Cash Merger ») entre Syntel et Atos qui necessite plus de 50% des actions en circulation pour être réalisée. Le 20 juillet 2018, le Conseil d'Administration de Syntel a apporté son soutien unanime à l'opération, suite à la recommandation unanime d'un comité spécial du Conseil d'Administration de Syntel. Un engagement de vote a été signé par des actionnaires de Syntel comprenant les fondateurs et représentant un total de 51% des actions en circulation.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'Administration d'Atos qui s'est tenu le 20 juillet 2018.

Thierry Breton, Président-Directeur Général de Atos a déclaré : « Je suis extrêmement fier d'annoncer le projet d'acquisition de Syntel, un leader du digital créé il y a 38 ans. Cette opération constitue une étape majeure du développement du Groupe en adéquation totale avec nos priorités stratégiques. C'est également une étape-clé dans la transformation de notre Division Business & Platform Solutions qui grâce à une offre enrichie de services digitaux, renforce considérablement son profil de croissance, sa rentabilité, sa plateforme en Inde et ses synergies de coûts et de revenus.

Par ailleurs, la très forte complémentarité entre Atos et Syntel en termes d'offre de services, de clients et de géographies nous permettra d'accroitre considérablement notre présence en Amérique du Nord et d'accélérer la transformation digitale des clients de Atos dans le monde.

Je me réjouis d'accueillir au sein d'Atos les 23 000 collaborateurs de Syntel et leurs équipes dirigeantes afin de continuer ensemble à créer de la valeur pour l'ensemble de nos clients et de nos actionnaires ».

Bharat Desai, co-Président et co-fondateur de Syntel, a déclaré : "C'est une formidable étape dans le développement de Syntel. Le Conseil d'Administration de Syntel est engagé auprès de ses actionnaires à maximiser la valeur et considère que l'accord conclu avec Atos répond à cet objectif tout en apportant une offre « gagnant-gagnant » à nos clients et à nos salariés.

Notre priorité chez Syntel est d'aider les clients à résussir leur transformation dans l'économie digitale. Depuis sa création, notre philosophie «Customer for Life» a guidé nos investissements dans des services à forte valeur ajoutée, la propriété intellectuelle et les solutions exclusivement tournées vers les clients et leurs métiers.

Je suis reconnaissant de la confiance témoignée par nos clients et de la passion, de l'engagement et de l'esprit d'innovation de nos salariés. Ensemble, ils ont permis à Syntel d'aller toujours plus loin. Je suis convaincu que ce rapprochement créera une valeur significative pour toutes les parties prenantes ».

Une très forte complémentarité, permettant à Atos d'améliorer sa Digital Transformation Factory

Syntel a généré un chiffre d'affaires de 924 millions de dollars en 2017, dont 89% en Amérique du Nord, et a réalisé une marge opérationnelle de 25% grâce à un business model innovant répondant aux enjeux de ses clients.

Le Groupe emploie environ 23 000 collaborateurs dans 30 pays, dont plus de 18 000 sont basés en Inde. L'ensemble de l'équipe dirigeante de Syntel rejoindra Atos.

Un renforcement des capacités digitales d'Atos, de sa Division Business & Platform Solutions et accélération de la stratégie Digitale du Groupe

Cette transaction est une étape majeure dans la stratégie de développement d'Atos en lui permettant de renforcer de manière significative son offre de solutions digitales et sa Division Business & Platform Solutions. Les deux sociétés disposent d'une très grande complémentarité en termes d'activités, de clients et d'implantations géographiques. Syntel accélèrera le développement de la Digital Transformation Factory d'Atos grâce à son offre digitale unique reconnue par les principaux analystes industriels comme étant particulièrement avancée en matière de réseaux sociaux, de solutions Mobile, d'analyse de données, de Cloud et d'Internet des Objets.

Un développement des activités de Business & Platform Solutions en Amérique du Nord

Une fois l'opération finalisée, Atos aura renforcé de manière significative sa Division Business & Platform Solutions en Amérique du Nord, lui permettant d'offrir à sa base de clients existants des services digitaux à forte valeur ajoutée dans différents secteurs, tels que la banque, les services financiers, la santé, la distribution, la logistique, l'industrie et l'assurance. Cette transaction permettra également à Atos de renforcer son profil de rentabilité en Amérique du Nord.

Une plateforme de premier plan générant des marges parmi les plus élevées de l'industrie pour renforcer la Division Business & Platform Solutions

Syntel apportera de nouvelles capacités grâce à sa plateforme de premier plan, générant des marges parmi les plus élevées sur l'activité B&PS à travers des processus d'industrialisation très performants. Syntel offre un environnement « offshore » attractif avec des campus de calibre mondial en Inde, assurant un accès à un vivier de talents de plus de 18 000 employés.

Un rapprochement au potentiel de création de valeur attractif

La transaction devrait, dès 2019, générer une relution à deux chiffres du Bénéfice Net Par Action, hors impact liés à l'allocation du prix d'acquisition et aux coûts d'acquisition et de mise en place des synergies.

Des synergies de coûts et des fortes opportunités de ventes croisées

Le Groupe s'attend à générer d'importantes synergies de chiffre d'affaires et de coûts .

Atos bénéficiera d'améliorations opérationnelles tangibles, notamment en optimisant la répartition « offshore » / « onshore » de son personnel, en profitant de la plateforme « offshore » existante de Syntel et de son savoir-faire en matière de gestion de talents. L'alignement de la structure opérationnelle de la Division B&PS d'Atos sur celle de Syntel devrait prncipalement contribuer aux synergies de coûts. La réduction des coûts indirects, et notamment l'optimisation des achats et de l'immobilier grâce à des économies d'échelle, devrait générer des synergies de coûts additionnelles. Le montant annuel attendu de ces synergies s'élève à 120 millions de dollars d'ici la fin de 2021, avec une progression linéaire sur les trois prochaines années.

La complémentarité de l'offre de services et de la base clients des deux sociétés devrait permettre de multiples opportunités de ventes croisées. De nombreuses initiatives sont déjà identifiées, et devraient générer des synergies commerciales d'environ 250 millions de dollars d'ici fin 2021, dont la moitié d'ici fin 2020, avec de l'ordre de 20% de marge opérationnelle.

Le regroupement des deux groupes permettra à Atos de proposer à ses clients un portefeuille complet de services de transformation digitale. En particulier, les synergies de chiffre d'affaires proviendront :

De l'exploitation du portefeuille de solutions de Syntel, en particulier dans les services digitaux, de l'automatisation intelligente et de la modernisation informatique des clients d'Atos présents en Amérique du Nord et en Europe

De nouvelles capacités au plan mondial, pour remporter de grands contrats de transformation digitale

De la commercialisation auprès des clients de Syntel du portefeuille d'offres d'Atos en Cyber Securité, Big Data et Infrastructure et Gestion des Données

Management

Atos reconnait les remarquables réalisations de l'équipe managériale de Syntel. Les membres clés de l'équipe dirigeante de Syntel rejoindront les équipes d'Atos afin d'accompagner le nouveau Groupe dans la réalisation de ses ambitions. Le Groupe déploiera ses méthodologies d'intégration, déjà mises en oeuvre avec succès lors des acquisitions passées. Le Groupe associera les managers-clés à son développement, et est tout particulièrement heureux d'annoncer que Rakesh Khanna, le Directeur général de Syntel, rejoindra le Comité Exécutif d'Atos.

Financement

L'acquisition sera financée par un emprunt obtenu auprès de BNP Paribas et J.P. Morgan. Cet emprunt sera utilisé pour financer le montant en numéraire de la transaction, ainsi que le refinancement de la dette existante.

Cette transaction est en ligne avec la politique financière d'Atos avec un ratio de levier financier net proforma fin Juin 2018 de l'ordre de 1.6x. Le nouveau Groupe maintiendra un solide profil de liquidité et une flexibilité financière et a pour objectif un désendettement rapide lors des deux prochaines années, grâce à la génération anticipée du flux de trésorerie disponible.

Calendrier envisagé

Le Conseil d'Administration des deux Groupes a apporté son soutien unanime à l'opération. Concernant Syntel, ce soutien a fait suite à la recommandation unanime d'un comité spécial de son Conseil d'Administration. Un engagement de vote a été signé par des actionnaires de Syntel comprenant les fondateurs et représentant un total de 51% des actions en circulation. L'opération est soumise aux approbations d'usage des autorités de la concurrence et réglementaires. Les procédures applicables relatives aux instances représentatives du personnel seront suivies. La finalisation de la transaction est prévue avant la fin d'année 2018.

Conférence téléphonique

Demain, lundi 23 juillet 2018, le Groupe organise une conférence téléphonique en anglais à 8h00 (CET, Paris) présidée par Thierry Breton, Président-Directeur Général, afin de commenter le projet d'acquisition de Syntel et les résultats du premier semestre 2018 et répondre aux questions de la communauté financière.

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

sur atos.net , rubrique Investisseurs

sur mobile ou tablettes en scannant le code :



par téléphone en se connectant 5 à 10 minutes avant le début de la conférence : France +33 1 76 77 22 57 code 1837029 Royaume-Uni +44 330 336 9411 code 1837029 Etats-Unis +1 929 477 0448 code 1837029



Après la conférence, un enregistrement sera disponible sur notre site atos.net, dans la section Investisseur.

Contacts

Médias : Terence Zakka

+33 6 12 88 12 61 terence.zakka@atos.net

Relations Investisseurs : Gilles Arditti

+33 6 11 69 81 74 gilles.arditti@atos.net

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR

Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d'autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d'Atos, de même qu'à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document de Référence 2017 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 février 2018 sous le numéro d'enregistrement D.18-0074. Atos ne prend aucun engagement et n'assume aucune responsabilité s'agissant de la mise à jour de l'information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription d'actions Atos en France, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans aucun autre pays.





