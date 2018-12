AtoS : avec le Conseil départemental des Yvelines, inaugure un Data Center de pointe et eco-efficient, au rayonnement mondial

Paris, le 18 décembre 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, inaugure officiellement aujourd'hui, avec le Conseil départemental des Yvelines, son nouveau Data Center mondial à haute performance énergétique implanté aux Clayes-sous-Bois. Ce Data Center de pointe hébergera les technologies et serveurs les plus récents afin de garantir aux clients d'Atos qui souhaitent localiser leurs données et applications sur le territoire français, en conformité avec les réglementations européennes, des performances, une capacité de stockage, une sécurité, une évolutivité et une rentabilité optimales.

Un data center éco-efficient

Le nouveau Data Center est économe en énergie, avec un PUE* (Power Usage Effectiveness) de 1,2 - soit beaucoup moins que la moyenne mondiale (2,0**) et 30 % plus économe en énergie que le Data Center précédent (1,7 PUE). Ces performances sont en partie dues à un système de refroidissement très efficace, qui minimise la consommation d'eau et d'électricité. Le Data Center est certifié selon la norme ISO 14001, qui exige que les entreprises mettent en place des systèmes complets de gestion de l'énergie afin d'améliorer continuellement leur bilan écologique. L'infrastructure du nouveau bâtiment (qui fournit et régule la puissance, la température, etc.) n'utilise que 20% de l'énergie utilisée par les serveurs.

Un Data Center de rayonnement mondial au coeur des Yvelines

Ce Data Center de nouvelle génération est une étape supplémentaire dans la stratégie d'Atos visant à faire du site historique des Clayes-sous-Bois - et du département des Yvelines - un centre d'expertise technique mondial. Cette initiative fait suite à la récente annonce du nouveau laboratoire de R&D d'Atos, actuellement en construction aux Clayes-sous-Bois, et dont l'ouverture est prévue en 2020.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Jean-Marie Simon, Directeur Général d'Atos en France, Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines et Véronique Coté-Millard, Maire des Clayes-sous-Bois, ont dévoilé le nouveau bâtiment devant un public de salariés et de partenaires industriels.

« La mobilisation et le soutien du Conseil départemental des Yvelines dans le développement du futur pôle mondial d'innovation du groupe Atos aux Clayes-sous-Bois est la preuve par l'exemple de notre volonté de placer la Recherche & Développement et le numérique au coeur des nouveaux enjeux territoriaux. Cette initiative conjointe unique avec Atos et l'EPFIF concrétise l'ambition portée par le Département de développer dans les Yvelines, au plus près des territoires, une nouvelle logique d'intervention en faveur des entreprises permettant de les accompagner à la fois dans leur projet de recherche et leur problématique foncière et immobilière. L'accueil du supercalculateur BullSequana et du Data Center de dernière génération sur notre territoire démontre l'efficacité de cette logique basée sur la notion de co-investissement », se félicite Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines.

"Je suis heureux d'ouvrir notre nouveau Datacenter, en partenariat avec le Conseil Département des Yvelines, sur notre site historique des Clayes-sous-Bois, où le Groupe est présent depuis plus de 50 ans et emploie aujourd'hui près de 1000 personnes. Ce projet souligne notre engagement en matière d'investissement, et notre volonté de développer notre site et notre région pour en faire un pôle technique fort au niveau mondial", déclare Jean-Marie Simon, Directeur Général d'Atos en France. "Nous sommes fiers que notre nouveau Data Center soutienne nos clients dans le monde entier, grâce à des serveurs et des technologies de pointe, avec des capacités, une résilience et une sécurité accrues, afin qu'ils soient capables de relever efficacement les défis actuels et futurs".

Ce nouveau Data Center de 1300 m2, dont la construction a débuté en 2017, est situé sur le site de R&D existant d'Atos. Ces deux modules sont livrés sur un total prévu de huit modules dont la construction est prévue entre 2017 et 2020. Cette initiative s'est concrétisée par la cession d'une partie du foncier du site d'Atos aux Clayes-sous-Bois au profit du Conseil départemental des Yvelines par l'intermédiaire de l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF). Atos en deviendra locataire exclusif pour 30 ans. Atos compte à ce jour 93 Data Centers dans le monde entier, dont 15 en France.

###

* L'industrie des Data Centers utilise la mesure PUE (Power Usage Effectiveness, ou efficacité de l'utilisation de l'énergie) pour mesurer l'efficacité énergétique des centres. Un PUE de 2,0 signifie que pour chaque watt de puissance informatique, un watt supplémentaire est consommé pour refroidir et distribuer l'énergie au matériel informatique. Un PUE plus proche de 1,0 signifie que la quasi-totalité de l'énergie est utilisée pour le fonctionnement du matériel informatique.

**Source : moyenne mondiale autour de 2,0 - https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-code-conduct-data-centres-10-years-improved-energy-efficiency, Code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données.

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact presse:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 (0) 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

À propos du Conseil départemental des Yvelines

Acteur majeur du tissu économique local, le Conseil départemental des Yvelines oeuvre au quotidien pour renforcer le dynamisme et l'attractivité de son territoire. Il conduit une politique d'intervention économique forte et volontaire afin de contribuer à l'émergence de projets innovants. Avec plusieurs missions phares telles que l'implantation et la croissance des entreprises, le soutien à l'innovation, l'accompagnement des pôles de recherche, la réindustrialisation et l'avènement de nouvelles filières (en Vallée de Seine notamment), le Département des Yvelines se positionne comme un opérateur d'investissement puissant au service des acteurs économiques et des collectivités locales. Depuis 2016, il est engagé dans un processus de fusion avec le Département des Hauts-de-Seine pour créer un pôle régional fort, terre d'opportunités pour les entreprises et les porteurs de projets désireux de s'implanter ou de se développer à l'ouest de Paris.

Contact presse :

Cyril Morteveille | cmorteveille@yvelines.fr | +33 (0) 1 39 07 72 11 | +33 (0) 7 62 16 98 98





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ATOS via Globenewswire