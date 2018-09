AtoS : classé numéro 1 de la responsabilité d'entreprise et du développement durable dans le numérique par le Dow Jones Sustainability Index (DJSI World & Europe)

Paris, 17 septembre 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, est classé numéro 1 du secteur des services numériques et logiciels dans les indices de développement durable du DJSI Monde et Europe à l'occasion de la publication des résultats 2018 du DJSI.

Atos est le leader de son secteur des services informatiques et logiciels (Niveau Gold) parmi les 117 autres entreprises mondiales de son secteur répertoriées dans le classement. Avec un score général de 78 points sur 100, Atos se hisse de nouveau en 2018 à la première place de cette étude sectorielle mondiale fondée sur l'évaluation annuelle de 3900 entreprises cotées, un positionnement qui reflète le niveau d'excellence de ses performances à un triple plan à la fois social, environnemental et économique.

Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos, déclare : «Notre performance en matière de responsabilité d'entreprise et de développement durable nous positionne de nouveau cette année comme le leader du secteur des services numériques et logiciels à la fois dans le classement mondial et européen du DJSI. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement continu d'offrir à nos clients des services numériques toujours plus innovants en accompagnement de leur transformation digitale tout en répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux du 21ème siècle au service d'une société durable et numériquement responsable. »

Les données analysées dans l'étude ont été collectées par l'investisseur spécialisé dans le développement durable RobecoSAM pour le compte du DJSI.

Atos a également été récompensé de nouveau cette année par le Global Reporting Initiative (GRI) Standard « Comprehensive » pour ses Rapports de Responsabilité d'Entreprise intégrés et par le CDP qui a positionné Atos dans la « liste A » de son indice climat pour ses performances climatiques.

Une version en ligne du rapport de Responsabilité d'Entreprise intégré d'Atos est disponible ici.

RobecoSAM, en collaboration avec les indices S&P Dow Jones, effectue une évaluation annuelle de 3 900 entreprises cotées. Les résultats sont publiés en septembre après l'analyse complète des informations extra-financières mises à disposition dans une base de données exhaustive. http://www.robecosam.com/ GRI est une organisation internationale indépendante pionnière depuis 1997 dans les rapports de développement durable. https://www.globalreporting.org Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif offrant aux entreprises la seule plateforme mondiale permettant de mesurer, gérer et partager leurs données environnementales liées au changement climatique, à l'eau et à la déforestation. https://www.cdp.net/fr





