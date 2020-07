AtoS : crée un Centre d'excellence dans le domaine des sciences de la vie pour soutenir les chercheurs du monde entier

Londres, Royaume-Uni ; Paris, France - 8 juillet 2020 - Atos, un leader global de la transformation digitale, en accord avec le Wellcome Genome Campus, au Royaume-Uni, annonce aujourd'hui la création de son Centre d'excellence mondial pour l’informatique haute performance (HPC), l’intelligence artificielle (IA), le quantique et les sciences de la vie, afin de permettre aux organisations présentes sur le campus et aux instituts de génomique et de données biologiques du monde entier d'accéder aux technologies les plus avancées.



Le Centre d'excellence Atos pour les sciences de la vie complétera les installations de calcul dont dispose déjà le Campus avec les produits, services et expertise d'Atos en matière de calcul quantique, de calcul haute performance et d'IA. Les experts d'Atos collaboreront directement avec les chercheurs en génomique et en données biologiques pour accélérer le processus de découverte et d’innovation dans le domaine des sciences de la vie.

« Je me réjouis qu'Atos rejoigne la communauté de notre Campus et je suis convaincu que cette collaboration va avoir un impact positif significatif sur les différents domaines des sciences de la vie. L’étude des données biologiques à l’aide de technologies à la fois plus rapides et plus efficaces permettra d’imaginer de nouvelles méthodologies et des produits innovants, tout en réduisant le parcours de la recherche au développement de produits », a déclaré le Dr Julia Wilson, directrice associée du Wellcome Genome Campus.

« Atos va rapidement devenir un partenaire précieux de notre communauté grâce à la mise en place d'importants plans de développement. Le moment est venu de nourrir nos recherches par l'utilisation appliquée de technologies innovantes qui pourraient faire progresser considérablement la recherche sur les données biologiques. Cela permettra à la recherche de contribuer encore davantage à faire avancer la société », a ajouté le Dr Jo Mills, responsable du centre d'entrepreneuriat et d'innovation du Wellcome Genome Campus.

Dans ce centre, des chercheurs et des technologues du monde entier exploreront les différentes utilisations de technologies telles que le quantique, le HPC et l'IA grâce à un large éventail d'activités, notamment la production de preuves de concept (POC), des ateliers d'innovation, des cours et des conférences.

Atos Quantum Learning Machine , le simulateur quantique le plus performant au monde disponible sur le marché, est au service de la recherche au sein d'organisations de premier plan, à l’image de Bayer en Allemagne, du Centre de recherche et de technologie informatique (CCRT) du CEA en France, du Centre Hartree au Royaume-Uni et du Laboratoire national d’Oak Ridge aux États-Unis.

Les chercheurs pourront également bénéficier des puissants supercalculateurs BullSequana X d'Atos, qui fournissent une puissance de calcul haute performance pour aider les chercheurs à obtenir plus rapidement des résultats. Ces supercalculateurs sont d’ailleurs utilisés dans le monde entier pour soutenir la lutte actuelle contre Covid-19 .

Pierre Barnabé, Responsable des activités Big Data et cybersécurité et Responsable du secteur public et de la défense chez Atos, a déclaré « Collaborer avec des instituts des sciences de la vie du monde entier ouvre de nombreuses opportunités et nous sommes ravis de créer ce centre. Le calcul quantique, le calcul haute performance ainsi que l'informatique de pointe assistée par intelligence artificielle ont le pouvoir de transformer profondément le secteur des sciences de la vie et nous sommes impatients de les appliquer dans des scénarios réels en combinant notre expertise en matière de recherche et notre savoir-faire technologique ».

Le centre fonctionne déjà à distance et apporte un soutien aux chercheurs du monde entier qui étudient de nombreux aspects du Covid-19, comme la caractérisation de la structure du SRAS-CoV-2 pour mieux comprendre ses mécanismes d'infection ou la modélisation de la propagation de la maladie à l'aide de méthodes mathématiques.

En outre, deux démonstrations sont en cours de développement, révélant la valeur des technologies HPC et IA pour modéliser les anomalies cardiovasculaires et accélérant l'interprétation des procédures médicales. Elles seront présentées dès que le Centre ouvrira ses portes.

