AtoS : dévoile les lauréats de son concours Handi-Entrepreneurs 2018

Paris, 6 décembre 2018

Atos, leader international de la transformation digitale, a remis les prix de la 9ème édition de son concours Handi-Entrepreneurs visant à encourager l'innovation et l'esprit d'entreprise des personnes en situation de handicap. Cette année, quatre lauréats ont été distingués pour les services et solutions particulièrement innovants qu'ils proposent, à destination de tous les publics et utilisateurs.

Les prix ont été remis par Juliette Arnould, Responsable Handicap et Diversité d'Atos en France, avec la participation de Dorine Bourneton, seule femme paraplégique au monde pilote de haute voltige. Dorine est également formatrice et s'engage en faveur de la professionnalisation des pilotes handicapés dans l'aviation civile.

Cette année, le Jury, composé de responsables d'Atos dans différents domaines (ressources humaines, représentants du personnel, managers, Mission Handicap, médecine du travail), a sélectionné les lauréats parmi une cinquantaine de dossiers de création d'entreprises :

1er prix (7 000 €) : OMNI, créé par Charlotte ALAUX

Omni vise à faciliter le quotidien de personnes handicapées en leur rendant accessibles les produits « grand public » proposés aux personnes valides car les produits spécialisés sont souvent chers et stigmatisants. Le premier produit disponible est un adaptateur qui permet de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant manuel.

2ème prix (5 000 €) : DERMO RESOLUTION créé par Bouchra ATARINE

DERMO RESOLUTION est un cabinet paramédical de Dermopigmentation Réparatrice qui traite des personnes qui souffrent de pathologies graves, de traitements lourds ou de marques cutanées disgracieuses.

3ème prix (3 000 €) : Arthur VINSON MAILOOP créé par

Mailoop se spécialise dans l'analyse RH des e-mails et réunions pour accompagner les organisations, depuis l'audit jusqu'à la mise en place d'outils innovants, vers une communication numérique plus efficace, qualitative, et moins stressante.

Le Jury a également décerné son prix « coup de coeur 2018 », d'une valeur de 1 000 euros, à Laetitia BARTHEYE, pour son projet LILLY BELLULE qui a pour but de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées à travers la fabrication de vêtements et accessoires sur mesure et adaptés.

Le Jury s'est appuyé sur les critères suivants pour évaluer les projets :

parcours et qualités entrepreneuriales du porteur de projet ;

caractère innovant du produit ou de l'activité ;

qualité du projet ;

viabilité économique et crédibilité du montage financier.

Acteur engagé de l'inclusion, Atos, au travers de sa Mission Handicap, mène notamment depuis plusieurs années des actions proactives en partenariat avec des écoles et universités pour proposer aux personnes en situation de handicap des formations diplômantes ou qualifiantes en adéquation avec ses métiers. Atos est également partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques.

