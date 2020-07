AtoS : et le CIO prolongent leur partenariat olympique mondial

Paris, France - Le 9 juillet 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, et le Comité International Olympique (CIO) ont annoncé aujourd'hui la prolongation, jusqu'en 2024, de leur partenariat olympique mondial de longue date.



Atos prolongera son partenariat TOP jusqu'en 2024 afin, d'une part, de continuer à soutenir la transformation numérique des Jeux Olympiques en tant que principal intégrateur technologique et, d'autre part, de remplir son rôle dans la sécurisation de l'infrastructure informatique des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 et des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Atos est l'un des principaux fournisseurs de technologie de l'information pour le Mouvement olympique depuis 1989, date à laquelle l'entreprise a commencé à fournir des services au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Atos est devenu partenaire mondial du Mouvement olympique pour la technologie de l'information en 2001.

Ainsi que l'a déclaré le président du CIO, Thomas Bach : "En cette période sans précédent, le soutien et la confiance de nos partenaires olympiques mondiaux sont plus importants que jamais. Conformément à l'Agenda olympique 2020, la feuille de route stratégique du CIO pour l'avenir du Mouvement olympique, nous sommes heureux de continuer à travailler de concert avec Atos, notre guide de confiance dans cette période de grande transformation numérique afin de fournir la structure numérique et les principales plateformes numériques sur lesquelles nous comptons pour organiser les Jeux. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à œuvrer avec Atos pour soutenir le Mouvement olympique et contribuer à faire connaître les valeurs olympiques à des milliards de personnes à travers le monde."

Le directeur général d'Atos, Elie Girard, a pour sa part confié : "Nous sommes enchantés de prolonger notre collaboration avec le CIO, laquelle dure depuis 30 ans déjà. Nous poursuivrons notre engagement en faveur de l'autonomisation des Jeux Olympiques grâce à une technologie de pointe et à notre démarche d'innovation – en connectant, sécurisant et rendant les Jeux Olympiques numériquement accessibles à toutes les parties prenantes. Nous accomplirons cette prouesse en unissant les personnes, les entreprises et la technologie, et en fournissant au CIO des solutions durables, qui mettent l'environnement au cœur de l'approche olympique, dans le droit fil du solide engagement écologique pris par Atos afin de répondre à l'urgence climatique."

En tant que partenaire mondial, Atos continuera d'apporter son soutien aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où se situe le siège mondial de l'entreprise.

L'accord comprend également les droits marketing pour le Comité International Paralympique (IPC) et les Jeux Paralympiques tout au long de l'accord de collaboration à long terme CIO-IPC, ainsi que pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Atos soutient actuellement le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en fournissant des systèmes olympiques essentiels, tels que la gestion des accréditations, ainsi que des applications qui comprennent, entre autres, l'inscription des athlètes aux épreuves, le portail des volontaires en ligne, le calendrier des compétitions, la gestion de la main-d'œuvre et l'application de vote pour la commission des athlètes du CIO. Cela s'ajoute à la publication de tous les résultats officiels sur le site web et l'application des Jeux, et à la fourniture aux médias de biographies des athlètes et d'autres types d'informations d'ordre général.

Aux Jeux de PyeongChang 2018, Atos a fourni pour la première fois, via le cloud, les systèmes informatiques essentiels des Jeux Olympiques. Il s'agissait d'un modèle transposable, lequel sera utilisé pour les Jeux de Tokyo 2020 et aidera le CIO à mettre en œuvre des solutions durables en limitant l'impact environnemental par rapport aux éditions précédentes. Lors de ces prochains Jeux, Atos gérera également le système de contrôle d'accès avancé le plus novateur jamais proposé.

Jiri Kejval, président de la commission du marketing du CIO, a quant à lui commenté : "Atos devient le douzième partenaire olympique mondial à reconduire son partenariat jusqu'en 2024. Le soutien à long terme de nos partenaires mondiaux permet au Mouvement olympique de bénéficier d'une stabilité financière et d'un soutien opérationnel, ce qui contribue à surmonter les difficultés, y compris la période inédite que nous vivons actuellement. En redistribuant 90 % des revenus qu'il génère, le CIO est en mesure de soutenir le sport et les athlètes dans le monde entier, et ce tout au long de l'année."

Patrick Adiba, responsable des grands événements chez Atos, a expliqué : "Aux Jeux Olympiques, tout est une question de travail d'équipe, car nous travaillons avec un écosystème de partenaires. Nous devons travailler ensemble pour atteindre un objectif commun : faire en sorte que la magie des Jeux Olympiques opère. Les Jeux Olympiques sont un événement multipartite complexe pour lequel nous sommes en charge de multiples services, du conseil à l'intégration et à l'exploitation. Nous avons beaucoup évolué en matière de nouvelles techniques et technologies en raison de la complexité et de l'environnement très exigeant des Jeux Olympiques. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à apporter notre soutien au Mouvement olympique, en faisant véritablement entrer la manifestation olympique dans l'ère du numérique."

