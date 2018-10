AtoS : lance sa nouvelle solution de chiffrement réseau pour la protection des communications sensibles

Monaco, Assises de la sécurité, 10 octobre 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme de chiffreurs des flux réseau IP, Trustway IP Protect. Cette nouvelle solution, de conception 100% européenne, concentre les dispositifs de sécurité les plus avancés pour permettre aux entreprises de se protéger efficacement contre le vol de données sensibles.

La gamme Trustway IP Protect offre notamment une puissance plus élevée, et une capacité de traitement optimal, qui permet d'adresser simplement des débits gérés quotidiennement par des réseaux opérant à plusieurs gigabits. Grâce à de nouvelles appliances développées par Atos, il n'est désormais plus nécessaire d'avoir une architecture de solution complexe - ce qui facilite l'installation et l'exploitation de la solution, et réduit ainsi les coûts.

Les chiffreurs nouvelle génération d'Atos sont de plus conformes aux tous derniers standards et réglementations en vigueur, au niveau européen comme à l'international.

La gamme Trustway IP Protect apporte en outre les garanties suivantes :

Evolutivité de la solution, et compatibilité avec les versions précédentes - permettant le déploiement et l'exploitation de plusieurs milliers d'équipements,

de la solution, et compatibilité avec les versions précédentes - permettant le déploiement et l'exploitation de plusieurs milliers d'équipements, Mise en oeuvre facilitée grâce à un design plug & play et simplicité d'utilisation,

et simplicité d'utilisation, Administration centralisée , à la gestion simple et efficace,

, à la gestion simple et efficace, Capacités d'audit de la politique de sécurité établie

« Avec notre nouvelle gamme de chiffreurs Trustway IP Protect, nous offrons à nos clients un niveau de confidentialité maximal pour la protection de leurs données échangées sur les réseaux, même les plus sensibles. » précise René Martin, Directeur de la division opérationnelle Trustway chez Atos

Atos est le leader européen des services de sécurité, expert en matière de protection des données et dispose d'une équipe de plus de 5000 spécialistes de la sécurité ainsi que d'un réseau de 14 centres d'opération de sécurité (SOCs) à travers le monde. La société intègre les meilleures technologies et offre un portefeuille complet de solutions de sécurité pour aider ses clients à lutter contre les menaces de haut niveau.

Retrouvez les experts Atos aux Assises de la Sécurité à Monaco du 10 au 13 octobre, sur le stand n°130.

