AtoS : lance un nouveau supercalculateur hybride BullSequana, de dernière génération boostée par l'Intelligence Artificielle

Paris, 12 novembre 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, lance aujourd'hui le BullSequana XH2000, l'un des supercalculateurs les plus efficaces au monde. BullSequana XH2000 est un supercalculateur hybride capable d'orchestrer des charges de travail entre des infrastructures sur site (« on premise ») et des environnements Cloud public et/ou privé, répondant ainsi aux besoins de flexibilité, d'efficacité et de performance des organisations.

La simulation numérique enrichie par l'Intelligence Artificielle

Le supercalculateur BullSequana XH2000 est capable de gérer des charges de travail convergées (simulation de calcul, Intelligence Artificielle, Deep Learning) simultanément et instantanément sur la même machine, dépassant ainsi les limites de la simulation traditionnelle pour explorer de nouvelles applications et accélérer l'innovation et la transformation des activités.

Toujours plus de puissance pour tirer profit de l'Intelligence Artificielle

À mesure que les charges de travail se développent pour intégrer de l'Intelligence Artificielle, les organisations font face à toujours plus de besoin de puissance de calcul. Pour y répondre, BullSequana XH2000 est équipé d'un système prenant en charge les dernières architectures de processeur et d'accélérateur CPU et GPU, notamment les processeurs Marvell ThunderX2® Arm®, NVIDIA Volta V100, Intel® Xeon® et les plus récents AMD® EPYC Rome, pour bénéficier de performances optimales en termes de puissance, vitesse et précision. Il s'agit du premier supercalculateur lancé par Atos à prendre en charge les processeurs AMD. BullSequana XH2000 offre un large choix de technologies d'interconnexion système, notamment les cartes InfiniBand(TM) HDR et BXI (Bull eXascale Interconnect) et Fast Ethernet.

Une puissance évolutive

Entièrement évolutif, le supercalculateur BullSequana XH2000 fournit une puissance pérenne grâce à son architecture Open Sequana, qui le rend entièrement compatible avec les futures technologies de lame et d'interconnexion, permettant aux organisations de mettre à jour leur système sans difficulté. Le BullSequana XH2000 est d'ores et déjà compatible avec les futures technologies et pourra traiter un exaflops (un milliard de milliards d'opérations à la seconde) d'ici 2020.

Une consommation ultra éco-responsable

Le supercalculateur BullSequana XH2000 consomme dix fois moins d'énergie que les systèmes actuels. Il est entièrement refroidi par de l'eau grâce à la solution brevetée DLC (Direct Liquid Cooling) d'Atos qui réduit la consommation d'énergie globale en utilisant de l'eau chaude à 40 C.

« Avec ce lancement, le groupe Atos renforce son engagement stratégique consistant à fournir la puissance de calcul la plus élevée aux centres de recherche et aux entreprises pour leur permettre de réaliser leurs projets de recherche et soutenir leur besoin d'innovation. », déclare Pierre Barnabé, Directeur Général des activités Big Data et Securité chez Atos.

Disponibilité

Le supercalculateur BullSequana XH2000 sera disponible à partir de février 2019.

Atos à SC'18

Atos est présent à SC'18, la conférence annuelle sur la haute performance qui se tient à Dallas (Texas) du 11 au 16 novembre et expose toute l'étendue de son offre HPC sur le stand n° 2213.

###

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact presse:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ATOS via Globenewswire