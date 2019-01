AtoS : lance une solution 100% logicielle de haute disponibilité des applications Cloud

Paris, le 21 janvier, 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, lance aujourd'hui sa nouvelle solution Evidian SafeKit 100% logicielle, qui assure aux entreprises la haute disponibilité de leurs applications critiques stockées dans le Cloud. Cette solution complète combine au sein d'un même logiciel les fonctions de réplication en temps réel des données, la répartition des charges de travail (load balancing) et le basculement applicatif (failover).

Ces dernières années, les organisations ont déplacé leurs services et infrastructures critiques vers des solutions Cloud - plus économes, flexibles et évolutives. Cependant, lorsqu'il s'agit de services critiques, un accord de niveau de service (SLA) de 99,99% peut ne pas être suffisant.

Dans ce contexte, Atos propose Evidian SafeKit, une solution 100% logicielle qui permet aux entreprises de mettre en oeuvre la continuité des activités de leurs services critiques hébergés dans le Cloud. SafeKit fournit des modèles pour Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform qui permettent aux clients de créer leur premier cluster d'applications sur deux machines virtuelles en moins de 10 minutes. Ce cluster gère les problèmes de pannes informatiques et assure une récupération rapide des applications.

La solution Evidian SafeKit est :

Facile d'utilisation (plug & play) - et ne requiert pas d'expertise spécifique en haute-disponibilité

(plug & play) - et ne requiert pas d'expertise spécifique en haute-disponibilité Flexible et peut-être déployée sur l'ensemble des Cloud

"Les entreprises requièrent une performance de haut niveau pour leurs applications basées dans le Cloud afin d'assurer la continuité de leurs activités, même en cas de sinistre. Notre technologie Evidian SafeKit est assurément la bonne solution pour les clients qui privilégient la simplicité et la flexibilité - et qui ne peuvent tout simplement pas se permettre une interruption de leurs activités" précise Bruno Rochat, Directeur de la gamme Evidian SafeKit et expert en haute-disponibilité chez Atos.

L'ensemble des applications Evidian de gestion des identités et des accès bénéficient de la haute-disponibilité grâce à la solution Evidian SafeKit.

Plus d'informations sur le SafeKit Evidian pour les applications Cloud, ici.

Rencontrez les experts sécurité IoT d'Atos au Forum International de la Cybersécurité (FIC) à Lille du 22 au 23 janvier sur le stand E19.

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Contact presse

Lucie Duchateau - lucie.duchateau@atos.net - +33(0) 7 62 85 35 10





