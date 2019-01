AtoS : , leader mondial des services IoT par Everest Group

Reconnu pour la qualité de son offre et la richesse de son écosystème de partenaires

Paris, le 16 janvier 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, a été reconnu, pour la troisième année consécutive, leader mondial des services IoT par Everest Group dans sa dernière étude spécialisée : « Internet of Things (IoT Services PEAK Matrix(TM) Assessment) 2019. »

Le rapport évalue les performances IoT de 19 fournisseurs mondiaux de services numériques. Atos a été reconnu pour ses services Atos Codex IoT Services, développés en interne et via des partenariats avec d'importants fournisseurs de technologies et des start-ups spécialisées. Cette offre de services comprend des accélérateurs d'intégration horizontale et verticale, via des chaînes de procédés et des niveaux d'organisation, ainsi que des services de conseils en transformation digitale, d'idéation, de mise en oeuvre, d'intégration, de sécurité et d'exploitation. L'acquisition récente de Syntel et l'ajout des capacités de ConnectOne figurent également parmi les points forts cités.

« Les entreprises qui utilisent de plus en plus l'IoT voient leurs attentes vis à vis des prestataires de services augmenter. Avec de fortes ressources internes et un solide écosystème de partenaires, Atos peut fournir des solutions innovantes à ses clients. D'autre part, l'acquisition de Syntel a non seulement renforcé la position d'Atos sur le marché nord-américain mais a également permis d'ajouter des capacités ConnectOne à son portefeuille d'offres. » explique Yugal Joshi, Vice-Président d'Everest Group.

À propos du rôle d'Atos en tant que leader des services IoT, Julien Bensaid, Responsable Global d'Atos Codex, déclare : « Nous sommes fiers d'être reconnus par Everest Group en tant que leader mondial de services IoT. En obtenant une fois de plus cette reconnaissance, nous démontrons notre crédibilité à fournir de la valeur à nos clients dans le cadre de projets IoT importants et complexes en tant que partenaire de confiance à chaque étape du parcours. Notre vaste écosystème de partenaires IoT est au coeur de notre démarche afin de fournir et gérer avec succès l'ensemble de la chaîne de valeur IoT, depuis les périphériques connectés à l'Edge Computing, jusqu'aux datacenters. »

Les solutions Codex IoT d'Atos sont intégrés dans les « connected coolers » de l'embouteilleur Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), permettant de rassembler des informations sur le comportement des consommateurs et les performances des distributeurs afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'augmenter les ventes. D'autre part, Atos et Siemens proposent désormais des options de Cloud privé pour MindSphere, le système d'exploitation ouvert IoT basé sur le Cloud. Cette fonction permet aux clients de déployer des applications numériques au sein d'une infrastructure Cloud privée sécurisée qui assure la conformité des données, la performance et l'intégration de l'environnement.

Pour télécharger le rapport complet, rendez-vous sur https://engage.atos.net/everest-iot-services.

