AtoS : livre un nouveau cloud privé à Network Rail

Londres, Royaume-Uni - le 12 Mars 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce la signature d’un contrat avec Network Rail – pour une durée de quatre ans et d'une valeur de 12 millions de livres sterling – afin de développer, livrer et gérer une nouvelle plateforme digitale de cloud privé qui soutiendra les opérations du fournisseur d'infrastructure ferroviaire britannique.

L'accord prévoit la migration de l’ensemble des applications hébergées dans les anciens datacenters de Network Rail vers un nouveau cloud privé développé et opéré par Atos. Le nouveau datacenter – hautement sécurisé, robuste et efficace en termes de coûts – viendra soutenir les activités de Network Rail tout en garantissant de l’agilité dans un environnement où cohabitent différentes technologies. Atos assurera le bon fonctionnement et les services support du datacenter – qui offre une capacité d'hébergement de pointe, également optimisée en coûts.

Simon Goodman, Responsable des services d'assistance informatique de Network Rail, précise : "Notre accord avec Atos, qui vise à mettre en place un nouveau cloud privé pour notre organisation, constitue un élément clé de notre programme de transformation digitale. Nous devons sans cesse évoluer pour répondre aux besoins des passagers et des opérateurs ferroviaires ; et le passage à un cloud privé sécurisé et performant est fondamental pour cette ambition. Le nouveau datacenter offrira une plateforme solide à partir de laquelle nous pourrons répondre à nos besoins actuels et futurs, tandis que l’aide apportée par Atos en matière de gestion nous aidera à garantir la meilleure rentabilité de notre investissement".

Clay Van Doren, Directeur d'Atos au Royaume-Uni et en Irlande, commente : "Ce contrat marque un approfondissement de notre relation avec Network Rail et permet aux anciens systèmes de coexister avec des applications cloud innovantes, tout en renforçant la sécurité et en garantissant la possibilité de faire évoluer le système à l’avenir. Nous contribuons ainsi à la transformation digitale de notre opérateur d'infrastructure ferroviaire national et permettons aux utilisateurs des chemins de fer de bénéficier des services d’une organisation agile, axée sur le digital".

Cet accord vient renforcer l'expertise et l'héritage d'Atos dans la mise en œuvre de solutions de transformation digitale pour des clients du secteur des transports au Royaume-Uni, notamment IAG, DVSA, Transport for London et Highways England. Le rôle de l'entreprise dans le secteur ferroviaire britannique remonte à plusieurs décennies et a permis d’adresser des changements commerciaux et technologiques majeurs, avec la consolidation et la modernisation des systèmes existants – tant dans le domaine de l'exploitation ferroviaire que dans les systèmes d'information clients.

Le document d'Atos « Digital Vision for Mobility » détaille les transformations induites par les nouvelles technologies dans le secteur des transports au Royaume-Uni et s’intéresse aux solutions de mobilité de demain.

*****

