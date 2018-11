AtoS : pose la première pierre de son laboratoire mondial de R&D pour accélérer l'innovation en informatique quantique

La Région Ile-de-France soutient le développement de ce laboratoire, situé aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), qui renforce l'attractivité technologique du territoire

Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), le 27 novembre 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui le lancement de la construction de son nouveau laboratoire mondial de Recherche & Développement aux Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines. Le futur laboratoire de 8 000 m2 sera construit sur le site yvelinois actuel d'Atos et offrira un espace moderne dédié à la recherche en informatique quantique, en lien étroit avec les programmes de recherche du groupe en calcul haute performance et cybersécurité.

Installé au sein du site yvelinois d'Atos aux Clayes-sous-Bois qui emploie près de 1 000 personnes, le futur laboratoire accueillera les équipes R&D de l'entreprise, soit environ 350 ingénieurs hautement qualifiés.

Le programme de recherche en informatique quantique d'Atos bénéficie d'un investissement de 5 millions d'euros de la part de la Région Ile-de-France, dans le cadre de sa stratégie « Smart industrie » votée en juillet 2017.

Cérémonie de pose de la première pierre en présence de Valérie Pécresse et Thierry Breton

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue devant une assemblée d'employés d'Atos et de partenaires académiques et institutionnels, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France et Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos ont posé la première pierre du bâtiment.

« Je me félicite de cette étape clé dans le développement de l'industrie du futur en Île-de-France, signal fort pour l'attractivité du territoire francilien. Nous réaffirmons ainsi notre volonté de faire de l'Île-de-France un territoire d'innovation, leader en transformation digitale. Cette démarche répond à notre ambition de favoriser l'implantation et le développement de technologies stratégiques en Île-de-France. L'informatique quantique en fait partie et aura des impacts majeurs, notamment en matière de cybersécurité ou encore d'intelligence artificielle » a déclaré Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France.

« Je suis heureux de lancer aujourd'hui la construction de notre laboratoire de R&D qui abritera notre ambitieux programme sur l'informatique quantique, conduit en partenariat avec la Région Ile-de-France » a déclaré Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos. « Notre futur laboratoire, riche de plus de 50 ans de travaux de recherche sur le site des Clayes-sous-Bois, développera les technologies stratégiques qui vont dessiner l'avenir de l'informatique pour les décennies à venir. C'est sur ce site à la dimension historique que les chercheurs d'Atos vont travailler aux premiers accélérateurs quantiques et, en lien avec le programme de R&D du calcul intensif, sur les futurs supercalculateurs hybrides. Leurs travaux de classe mondiale vont bénéficier à nos clients, à nos partenaires académiques et au rayonnement international du territoire. »

Atos Quantum : un programme d'ambition mondiale

Le futur laboratoire de R&D abritera les travaux de recherche du programme Atos Quantum, le premier grand programme industriel d'informatique quantique en Europe, lancé en novembre 2016 par Atos. Celui-ci vise à développer et commercialiser des solutions pour le calcul quantique, ainsi que des produits de cybersécurité capables de résister aux futures attaques quantiques. Les chercheurs d'Atos ont ainsi mis au point l'Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique le plus performant au monde sur le marché - déjà commercialisé auprès des universités et centre de recherche les plus prestigieux au monde. Les futurs travaux du programme portent sur le développement d'accélérateurs quantiques, dont pourront notamment bénéficier les futurs supercalculateurs hybrides développés en parallèle par les équipes et chercheurs d'Atos en calcul de haute performance.

Le nouveau laboratoire de R&D devrait ouvrir officiellement ses portes à l'été 2020.

