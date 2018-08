AtoS : reconnu leader des services IoT par NelsonHall

Paris, 24 août, 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, est positionné 'Leader'* des services IoT (Internet des Objets) dans le dernier rapport de NelsonHall [1].

A travers son rapport NEAT (NelsonHall Vendor Assessment Tool), NelsonHall évalue la capacité de 20 des principaux prestataires d'IoT à procurer des avantages immédiats et à satisfaire aux exigences futures. Atos est positionné comme Leader pour l'ensemble des catégories : expérience client (Customer Experience), nouveaux modèles commerciaux (New Business Models), efficacité (Efficiency Improvement), développement des offres (Offerings Enhancement).

S'appuyant sur sa marque Atos Codex, spécialisée dans les solutions cognitives, d'analytics et d'IoT, Atos fournit, gère et sécurise l'ensemble de la chaine de valeur IoT - objets connectés, edge computing, analytics, solutions commerciales intelligentes. Atos tire parti de son expertise technologique, transformant les données en résultats opérationnels, tout en mettant à profit son vaste écosystème de partenaires IoT.

Le profil IoT d'Atos par NelsonHall mentionne les points forts d'Atos dans les services IoT :

Une large offre de solutions IoT qui comprend des activités de stratégie et conseil, l'élaboration de solutions, leur exécution et sécurité

L'engagement de l'exécutif domaine de l'IoT et les offres liées, i.e. cybersécurité, Big Data - maintenant complétées par des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment avec Siemens, l'un des plus grands conglomérats industriels, et un exemple de déploiement en matière d'IoT

Une vaste clientèle dans le secteur de l'IoT, avec des études de cas et références dans diverses régions, ainsi que dans des secteurs variés

Dominique Raviart, Directeur de Recherche - Services informatiques, chez NelsonHall explique : « La position d'Atos en tant que leader dans l'évaluation NEAT de NelsonHall relative aux services IoT se justifie par son offre de services complète et ses compétences en conseil sur différents marchés - énergie et secteur public, industrie, vente au détail, transports - ainsi que l'accent mis sur les études de cas client. »

Commentant la position de leader d'Atos dans l'IoT, Julien Bensaid, Directeur d'Atos Codex chez Atos ajoute : « Nous sommes heureux d'être reconnus Leader en services IoT par NelsonHall. Nous proposons une approche de bout en bout grâce à Atos Codex, pilier stratégique de notre croissance et portefeuille de solutions pour la transformation digitale de nos clients, fondée sur l'analyse des données. »

Atos est récemment devenu le partenaire IoT officiel de Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC), l'un des plus grands embouteilleurs de The Coca-Cola Company présent dans 28 pays - en Europe, Russie et Nigéria - et fournissant environ 595 millions de consommateurs.

Pour en savoir plus sur Atos Codex, cliquez ici.

[1] NelsonHall, Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT) for IoT Services, par Dominique Raviart, 22 Août 2018

*Le terme de leader tel que défini dans le rapport désigne tout « fournisseur démontrant une capacité supérieure à procurer des avantages immédiats et à satisfaire aux futures exigences client par rapport à ses homologues ».

***

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR

A propos de NelsonHall

NelsonHall is the leading global BPS and IT services research & analysis firm with analysts across the U.S., U.K. and Continental Europe. Founded in 1998, the company takes a global approach to analysis of vendors and outsourcing markets and is widely respected for the quality and depth of its research. NelsonHall also offers a suite of "Speed-to-Source" tools, including NEAT, that assist buy-side executives in saving time and money, while enhancing the quality of their sourcing decisions in BPS and IT services evaluations (http://research.nelson-hall.com/NEAT/).

Contact Presse

Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10 | @ Lucie_Duchateau





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ATOS via Globenewswire