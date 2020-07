AtoS : reconnu leader des services de gestion de l'environnement de travail par NelsonHall

Paris, le 13 juillet 2020 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir été positionné parmi les leaders des services de gestion de l’environnement de travail (« Advanced Digital Workplace Services ») par le cabinet d'analyse international NelsonHall, dans son récent rapport NEAT (Vendor Evaluation & Assessment Tool).

Atos obtient cette reconnaissance pour la deuxième année consécutive.

Le rapport met en évidence les points forts d'Atos, notamment son framework et sa méthodologie axée sur le conseil, l'accent mis sur l'expérience des employés et les avantages opérationnels grâce à des « Experience Level Agreements » (XLA) à travers l’ensemble de l’environnement de travail digital, ainsi que le développement de solutions communes avec les partenaires.

Le rapport NEAT de NelsonHall évalue 18 des plus importants fournisseurs de services de gestion de l’environnement de travail digital en fonction de leur capacité à répondre aux besoins futurs des clients et à apporter un bénéfice immédiat.

« Atos occupe une position de premier plan sur le marché mondial de l'informatique. Ses capacités en matière de conseil et de services gérés, combinés aux autres expertises disponibles au sein du Groupe, positionnent Atos comme un partenaire de confiance des projets de digitalisation de l’environnement de travail », a déclaré John Laherty, analyste de recherche principal à NelsonHall. « Parmi ses points forts, on peut citer son investissement stratégique dans les services d’environnement de travail, ses capacités de collaboration intelligente et l'importance croissante accordée à l'analyse des données pour améliorer l’expérience utilisateur, en partenariat avec nexthink ».

« Nous sommes ravis d'être reconnus par NelsonHall comme un leader dans le domaine des services avancés de gestion de l’environnement de travail », s’est réjoui Jo Debecker, Vice-président exécutif et Directeur de la division Infrastructure & Data Management chez Atos. « Cette reconnaissance confirme notre position de leader de la transformation des environnements de travail et notre capacité à favoriser l’innovation au sein des entreprises. Elle souligne également la pertinence de notre portefeuille complet de produits et de services, mis à disposition de nos clients par le biais de notre écosystème renforcé de partenaires, ainsi que l'expertise de nos équipes partout dans le monde. À l’heure où le monde se reconstruit après la crise sanitaire, notre approche centrée sur l'expérience des employés est en phase avec le besoin accru de transformation des entreprise ».

