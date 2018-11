AtoS : remporte un contrat auprès le gouvernement indien pour sa mission national

Paris, 22 novembre, 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui un contrat majeur d'une durée de 3 ans avec le C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing), une organisation au sein du MeitY (Ministry of Electronics & Information Technology, India) afin de fournir ses supercalculateurs BullSequana. Ce contrat s'inscrit dans la mission nationale de supercalcul (NSM, National Supercomputing Mission), un plan sur 7 ans d'un montant de 4500 INR crores (~650M$) lancé par le Gouvernement indien et visant à créer un réseau de plus de 70 établissements dédiés au calcul haute performance pour les institutions académiques et de recherche en Inde.

Dans le cadre de ce projet, Atos va déployer ses supercalculateurs BullSequana, d'une puissance de calcul cumulée supérieure à 10 pétaflops. Ces supercalculateurs, dont le BullSequana XH2000, récemment annoncé à SC'18, seront installés dans plusieurs institutions et centres de recherche - faisant ainsi d'Atos un fournisseur clé de supercalculateurs en Inde pour ce domaine.

"Nous sommes honorés que les autorités indiennes nous donnent l'occasion de participer à l'initiative NSM - et de devenir ainsi le partenaire technologique du C-DAC pour les plateformes HPC. Nous sommes fiers de soutenir l'Inde, qui représente l'un des principaux marchés avec de fortes perspectives de croissance. Le choix du gouvernement indien témoigne de notre expérience et de notre expertise en matière de supercalculateurs haute performance et je suis ravi que notre BullSequana, avec sa plateforme unique de refroidissement liquide direct, permette aux établissements d'enseignement et de recherche indiens d'accélérer leurs recherches", déclare Pierre Barnabé, Directeur Général Big Data & Securité chez Atos.

"Nous souhaitons remercier l'honorable ministre MEIT, le secrétaire MEIT et le Directeur Général du C-DAC, le Dr Hemant Darbari, de nous avoir donné l'opportunité de participer à un programme aussi prestigieux. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce partenariat technologique clé avec le C-DAC. Outre la livraison des supercalculateurs 'Make in India', le partenariat apportera une coopération dans de nombreux domaines émergents - notamment l'informatique exascale, l'Intelligence Artificielle et l'informatique quantique" ajoute Arvind Bajaj, Vice-Président et Responsable de la division Big Data & Securité d'Atos en Inde.

Ce nouveau contrat illustre la relation et le partenariat stratégique entre les deux pays et souligne l'ambition du Gouvernement indien de devenir un leader en matière de calcul haute performance. La livraison des supercalculateurs commencera début 2019.

