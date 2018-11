AtoS : renforce la capacité de calcul du Centre National de Calcul Haute Performance de République Tchèque avec le nouveau supercalculateur BullSequana

Paris, Ostrava, 29 novembre, 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat pour fournir son dernier supercalculateur, le BullSequana XH2000, à IT4Innovations, Centre National de Calcul Haute Performance de République Tchèque. Le supercalculateur 8 fois plus puissant que son predécesseur, installé en 2013 sera livré au Centre National IT4Innovations, qui fait partie de l'Université Technique d'Ostrava (Technical University of Ostrava). La mise à disposition du BullSequana à l'ensemble de la communauté scientifique est planifiée pour Avril 2019.

De nombreux scientifiques en provenance des universités et des centres scientifiques prestigieux tchéques, utiliseront le supercalculateur pour un grand nombre de disciplines comme pour le développement de médicaments, pour les biosciences, le developpement de nouveaux matériaux les tâches d'ingénierie, l'astrophysique ..

"La demande des scientifiques tchèques en matière de ressources informatiques dépasse d'environ 100 % notre capacité actuelle. La modernisation de nos équipements nous permet d'augmenter nos capacités et de résoudre ce problème. Dans un même temps, les scientifiques tchèques disposeront d'une technologie de pointe qui leur permettra de suivre le rythme de la recherche mondiale", déclare Vít Vondrák, Directeur d'IT4Innovations.

"Nous sommes fiers de continuer à travailler avec IT4Innovations et de soutenir les scientifiques tchèques dans la poursuite de leurs recherches", souligne Agnès Boudot, Vice-présidente HPC & Quantum chez Atos. "Notre nouveau BullSequana XH2000, lancé la semaine dernière à SC'18, est équipé d'un système prenant en charge les dernières architectures de processeur et d'accélérateur CPU et GPU pour bénéficier de performances optimales en termes de puissance, vitesse et précision. Il permet une simulation enrichie par l'Intelligence Artificielle, dans le but d'aider les utilisateurs à dépasser les limites de la simulation traditionnelle".

Atos a été sélectionné non seulement pour son offre compétitive, mais aussi grâce aux technologies de pointe disponibles sur le BullSequana XH2000. Les scientifiques tchèques auront désormais accès à la dernière génération de processeurs Intel et aux accélérateurs GPU les plus puissants de NVIDIA.

