AtoS : renforce son leadership dans le digital en finalisant l'acquisition de la société américaine Syntel

Paris, le 9 octobre, 2018 - Atos SE (EURONEXT: ATO), leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Syntel Inc (NASDAQ:SYNT), société internationale de technologie d'information intégrée et de services de traitement de données, basée dans le Michigan et générant un chiffre d'affaires de 924 millions dollars en 2017 dont 89% en Amérique du nord, 25% de marge opérationnelle, et environ 40% de ses activités dans le digital, l'automatisation et la robotisation. Syntel propose à ses clients des services digitaux à forte valeur ajoutée dans différents secteurs tels que la banque, les services financiers, la santé, la distribution et l'assurance.

Commentant la finalisation de la transaction, Thierry Breton, Président Directeur Général d'Atos, a déclaré : "Une nouvelle étape majeure dans le développement du Groupe vient d'être franchie en accueillant plus de 23.000 employés de Syntel au sein d'Atos. Avec cette transaction, nous prenons une nouvelle dimension pour accélérer la transformation digitale de nos clients, nous renforçons considérablement nos activités en Business & Platform Solutions avec de nouveaux clients en Amérique du Nord et nous nous dotons d'une plateforme de production depuis l'Inde de taille conséquente et compétitive pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Nous avons considérablement travaillé afin d'être prêts dès la signature définitive de la transaction et nous sommes désormais pleinement opérationnels pour servir nos clients, en capitalisant sur les forces conjuguées des deux groupes pour générer une croissance profitable. A ce titre, Syntel opèrera en tant qu'unité dédiée appelée Atos Syntel au sein de notre division Business & Platform Solutions".

Conformément aux modalités de l'accord de fusion annoncé le 22 juillet 2018 et approuvé par les actionnaires de Syntel le 1er octobre 2018, Syntel devient à compter de ce jour une filiale intégralement détenue par Atos. Le prix d'acquisition de 3,4 milliards de dollars et le refinancement de la dette existante de Syntel pour 0,3 milliards de dollars ont été entièrement financés par un emprunt obtenu auprès de BNP Paribas et de J.P. Morgan Securities PLC, dont la syndication a été largement sursouscrite avec un groupe de 25 banques. En conséquence de cette acquisition, les actions de Syntel cesseront d'être échangées et ne seront plus cotées au NASDAQ.

Le Groupe prévoit de générer d'importantes synergies de chiffre d'affaires et de coûts.

La complémentarité de l'offre de services et de la base clients des deux sociétés devrait permettre de multiples opportunités de ventes croisées, conduisant à des synergies commerciales d'environ 250 millions de dollars d'ici fin 2021, avec de l'ordre de 20% de marge opérationnelle, dont la moitié d'ici fin 2020. Atos bénéficiera également d'améliorations opérationnelles tangibles en tirant profit de la plateforme « offshore » existante de Syntel et de son savoir-faire en matière d'automatisation et de robotisation. D'autres synergies de coûts significatives sont prévues, en particulier en alignant la structure opérationnelle de la Division Business & Platform Solutions d'Atos sur les meilleures pratiques de Syntel. Le montant annuel attendu de ces synergies de coûts s'élève à 120 millions de dollars d'ici la fin de 2021, avec une progression linéaire sur les trois prochaines années.

La transaction est prévue d'être immédiatement relutive et à deux chiffres dès 2019 sur le Bénéfice Net Par Action, hors impacts liés à l'allocation du prix d'acquisition et aux coûts d'acquisition et de mise en place des synergies.

Syntel sera consolidée dans les états financiers du Groupe à compter du 1er novembre 2018.

