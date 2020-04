AtoS : renforce son offre de cybersécurité avec 'Identity as a Service'

Paris, le 15 avril 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, enrichit son offre de gestion des accès et des identités (Identity and Access Management, IAM) avec Evidian IDaaS, une solution de gestion des identités 'as-a-Service' disponible en mode Cloud, sur abonnement. Cette solution de sécurité tout-en-un permet de gérer les applications hébergées sur-site, sur le Cloud ou en mode 'as-a-Service'.

La migration des infrastructures informatiques traditionnelles vers le Cloud s'accélère et amène les entreprises à repenser leur approche de la gestion des identités numériques, afin d'assurer un accès toujours plus sûr à leurs applications sur-site, sur le Cloud et SaaS. Evidian IDaaS a été pensé pour répondre à ces nouvelles exigences, offrant aux clients d'Atos une gamme étendue et unique de fonctionnalités :

Accès 'as-a-Service' sécurisé vers les applications en ligne, pour les collaborateurs, partenaires et clients ;

sécurisé vers les applications en ligne, pour les collaborateurs, partenaires et clients ; Abandon du mot de passe au profit de l'authentification multifacteur et de l'authentification unique SSO (Single Sign-On) reposant sur les standards de la fédération d'identités ;

au profit de l'authentification multifacteur et de l'authentification unique SSO (Single Sign-On) reposant sur les standards de la fédération d'identités ; Expérience utilisateur simplifiée grâce aux méthodes d'authentification multifacteur prêtes à l'emploi qui comprennent : FIDO 2, biométrie, push mobiles, PKI, etc. ;

qui comprennent : FIDO 2, biométrie, push mobiles, PKI, etc. ; Solution sécurisée, flexible et évolutive basée sur Google Cloud Platform ;

basée sur Google Cloud Platform ; Evidian IDaaS aide les entreprises à se conformer aux régulations locales, comme la directive DSP2 (finance), le réglement RGPD ou la loi HIPAA (santé).

La solution profite de l'expérience et l'expertise d'Atos en matière d'IAM, acquise sur plus de 20 ans, de ses technologies solides, ainsi que de son engagement à garantir les plus hauts niveaux de satisfaction à ses clients.

Les solutions IDaaS sont essentielles à l'approche "Zero Trust”. Elles fournissent l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à l'alignement des stratégies Cloud et IAM, sur un modèle 'Zero Trust'.

« Les identités sont aujourd'hui le premier vecteur de cyberattaques. Cette évolution et les nouveaux paradigmes amenés par la transformation digitale, font de l'IAM un maillon critique des stratégies de cybersécurité. Avec notre nouvelle solution IDaaS, nous donnons aux clients les moyens de gérer simplement leur infrastructure informatique de manière centralisée, tout en améliorant la sécurité globale », explique Sébastien Brachet, Directeur des activités Identité & Gestion des accès chez Atos.

En tant que membre de l'Identity Defined Security Alliance (IDSA), Atos s'est donné pour mission d'améliorer la prise en compte des enjeux de cybersécurité en entreprise et de renforcer le rôle de la gestion des identités dans les stratégies globales de sécurité.

Pour en savoir plus sur la solution Identity and Access Management-as-a-Service, rendezvous sur le site atos.net.

