AtoS : sécurise les communications des véhicules connectés

Lille, Forum International de la Cybersécurité, 22 janvier 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la sortie de la suite de sécurité Horus pour les systèmes de transport intelligents (ITS), une solution qui vise à sécuriser les communications des véhicules connectés.

Alors que le monde du transport intelligent n'a de cesse d'évoluer, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de service pour les villes connectées (Smart Cities) ont plus que jamais besoin de solutions de sécurité évolutives, capables de gérer les millions d'objets connectés et capteurs automobiles.

La suite de sécurité Horus pour ITS, qui s'appuie sur des éléments de sécurité embarqués (V2X-HSM) et sur la technologie de certificats électroniques Horus PKI, permet aux opérateurs :

La suite de sécurité Horus peut facilement être intégrée à un système d'information existant, telle qu'une organisation de gestion de flotte. Elle peut également être intégrée à un SOC (Security Operations Center) afin d'identifier et de remédier à tous comportements anormaux.

"La sécurité des véhicules est au coeur des enjeux des services Smart City qui améliorent la sécurité routière et l'efficacité du trafic. La suite de sécurité Horus pour ITS permet aux véhicules de communiquer de manière sécurisée avec leur environnement. Elle permet également aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs d'applications Smart City de relever efficacement les défis de leur secteur" précise David Leporini, Directeur Sécurité IoT chez Atos.

Spécificités de la solution Atos :

La suite de sécurité Horus pour ITS s'appuie sur 3 éléments essentiels pour répondre aux besoins croissants du marché de la mobilité intelligente: Confidentialité : seules les parties prenantes autorisées sont autorisées à accéder au contenu des messages échangés dans un environnement V2X (Vehicle-to-everything) Intégrité : pour assurer la fiabilité des messages échangés, la suite de sécurité Horus les protège de toute altération par une partie non autorisée Disponibilité : la solution est nativement évolutive, répondant ainsi aux demandes de délivrance de certificats en quantité massive



La suite de sécurité Horus pour ITS comprend un HSM (Hardware Security Module) intégré V2X (Vehicle-to-everything) et Horus ITS-PKI afin d'être en conformité avec les normes automobiles de sécurité et de besoins de performance.

Plus d'informations sur la page dédiée.

