AtoS : signe un contrat avec Mobilcom-Debitel, l'un des principaux opérateurs allemands de téléphonie mobile, afin de créer un environnement de travail innovant

Paris, Munich, 27 Septembre 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec Mobilcom-Debitel, l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile en Allemagne, afin de gérer 4 300 appareils - et de créer ainsi un environnement de travail digital innovant. Basée à Büdelsdorf, Mobilcom-Debitel est la filiale mobile du fournisseur coté en bourse Freenet AG.

Ce contrat de 3 ans comprend la gestion des appareils, le support et le dépannage, à distance et localement, sur les sites de Mobilcom-Debitel, ainsi qu'un service antivirus. Mobilcom-Debitel et Atos collaboreront pendant les années à venir afin de développer un environnement de travail digital durable pour l'organisation. Les services « Digital Workplace » d'Atos aident les employés à développer leur esprit collaboratif, ainsi qu'à accroître leur mobilité et leur productivité au sein de l'espace de travail grâce à des outils de pointe qui leur permettent de travailler depuis n'importe quel endroit et sur n'importe quel appareil.

« En plus de la gestion des équipements de terminaux mise en place par Atos, nous sommes particulièrement impressionnés par la stratégie développée pour la gestion notre environnement de travail connecté. Cette perspective ouvre de nouvelles opportunités en termes de productivité pour les services de support informatique, ainsi que de manière plus générale, pour notre espace de travail », déclare Andreas Jürgensen, Directeur Informatique de Mobilcom-Debitel GmbH.

« Nous sommes heureux d'accueillir Mobilcom-Debitel en tant que nouveau client, et de lui apporter notre expérience en matière de projets de transition et de transformation. Notre portefeuille de services et solutions 'Digital Workplace' a fait ses preuves et permet à nos clients de mettre en place de nouvelles initiatives tout en conservant un haut niveau de sécurité », précise Ursula Morgenstern, Directrice Générale d'Atos en Allemagne.

Atos Digital Workplace est une solution complète, basée sur un écosystème de partenaires, qui permet de transformer l'expérience de travail des salariés. Atos est reconnu leader européen des services de gestion de l'environnement de travail par Gartner et leader mondial de l'environnement de travail connecté par ISG.

