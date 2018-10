AtoS : signe un partenariat de cybersécurité avec l'OTAN

Les deux organisations collaboreront de manière rapprochée pour lutter contre les menaces de cybersécurité

Mons, 17 octobre, 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale et l'agence de communication et d'information de l'OTAN (the NATO Communications and Information Agency) signent aujourd'hui un accord qui initie des échanges d'informations fréquents et qualitatifs en matière de cybersécurité et de potentielles cyber-menaces entre les deux organisations. Cet échange permettra aux deux entités d'améliorer leurs capacités de prévention, de détection et de réponse aux menaces. L'agence de communication et d'information de l'OTAN est en charge d'opérer et de protéger les réseaux de l'organisation. Atos rejoint aujourd'hui le club des partenaires industriels qui ont conclu un accord de cybersécurité avec l'OTAN.

"Nous renforçons nos partenariats de cybersécurité à tous niveaux afin d'intensifier notre soutien aux missions de consultation et de défense collective de l'OTAN. C'est seulement en initiant un travail de concert que nous pouvons répondre aux multiples menaces auxquelles nous faisons face" ajoute Kevin J. Scheid, Directeur Général de l'agence de communications et d'information de l'OTAN.

"Nous sommes ravis de pouvoir partager nos connaissances avec l'agence de communication et d'information de l'OTAN. Ce partenariat permettra aux deux organisations de renforcer leurs capacités en matière d'échanges d'informations sur la sécurité et les menaces. L'OTAN bénéficiera de l'expertise d'un leader international de la cybersécurité, également spécialisé dans les marchés publics et de défense » précise Stéphane Janichewski, en charge du marché Défense & Aerospace chez Atos.

Les documents sont signés lors d'une cérémonie au NIAS, le symposium annuel de l'OTAN sur la cybersécurité, qui se déroule à Mons, en Belgique, du 16 au 18 octobre.

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

